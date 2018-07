Musial, gran bigleaguer y pintoresco personaje

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Me preguntan si me casé ‘por’ civil o ‘por’ la Iglesia… Pero la verdad, fue ‘por’ no discutir”… Pantaleón Robinson.--o-o-o-o-NO PUEDO CONTESTARLES si no informan desde dónde escriben. Lo siento. Hoy y mañana son Días del Correo.Óscar Palacio S., de Puerto Peñasco, pregunta.…: “¿Cuál ha sido el mejor bateador derecho?”.Amigo Caro…: Roger Hornsby, 358 con 8 mil 173 turnos, seguido por Ed Delahanty, 346, siete mil 510 turnos.Raúl Moreno M., de Hermosillo, pregunta…: “¿Puede publicar lo que hizo Stan Musial en Grandes Ligas, y alguna anécdota?”.Amigo Ramo…: Musial ha sido uno de los mejores bigleaguers, y uno de los personjes más pintorescos. Jugó con los Cardenales entre 1941 y 1963, excepto 1945, porque lo mandaron a la guerra en servicio militar. En su primera experiencia en las Mayores bateó para 426 en 47 turnos, con un jonrón y siete impulsadas. Bateó sobre 300 en 16 oportunidades, seis sobre 350, y dejó totales de 331 en promedio al bate, 475 jonrones y 1951 carreras remolcadas, siete veces quedó campeón de bateo. Nació en Donora, Pensylvannia, el 21 de noviembre de 1921, y murió el 19 de enero de 2013, a los 92 años de edad. Fue elevado al Hall de la Fama, con 317 de 340 votos, en 1969.Tocaba muy bien la armónica y le agradaba hacerlo en las reuniones de gente del beisbol. En uno de los brindis durante la Serie Mundial de 1964, Cardenales-Yankees, tocaba una armónica muy pequeña, que se le deslizó en la boca para trabársela en la garganta. No podía respirar, hasta que apareció un médico que lo manipuló y le extrajo el instrumento. Entonces dijo Stan…:“La verdad es que quería comerme la armónica hasta que supe lo mal que sabe la música en la boca en vez de los oídos”.Amalia Bermúdez, de Caracas, pregunta…: “¿Cuál es el motivo para que hayan vetado a Robert Marcano en las elecciones para los elevados al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano?”.Amiga Malla…: No creo que haya veto alguno. Simplemente lo han olvidado, porque la Liga Venezolana y el Salón de los inmortales no tienen historiadores. Consideran que la historia no tiene la menor importancia.Obdulio Mejía N., de Guadalajara, pregunta…: “¿Cuál es su opinión de Tony La Russa como mánager?”.Amigo Yuyo…: De los mejores en la historia. Con razón tiene sitio de honor en Cooperstown. Como es abogado, tuvo siempre la fineza de tratar a los umpires con exquisita caballerosidad, hasta cuando les protestaba. Igual con los peloteros, tanto propios como de otros equipos, por lo que era muy querido. Cuando se retiró, en 2011, después de dirigir en 33 temporadas (M. Blancas, Atléticos y Cardenales), la mayoría de las columnas despidiéndolo fueron muy llorosas.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.