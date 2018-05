Muy pegadas. Las campañas de los candidatos a diputados federales y senadores están muy apagadas, e incluso sin el acompañamiento de sus partidos, cada quien por su lado. Esto podría reflejar el poco trabajo de los líderes de los comités municipales del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional. Ya tienen un mes y no despegan, e incluso, a esta alturas hay ciudadanos que ni siquiera saben quiénes son los candidatos. En el caso de Irma Tirado, se le ha visto poco. Carlos Felton esa más ocupado haciendo videos promocionando obras que se hicieron durante su periodo de alcalde en lugar de recorrer casa por casa. Esperemos que cundo arranquen las campañas para candidatos a diputados locales y alcaldes, el 14 de mayo, esto cambie.

Un sinaloense en el debate nacional. El mazatleco Juan Alfonso Mejía se subió este fin de semana al ring de la política nacional cuando inició la defensa de la libertad de expresión de la organización Mexicanos Primero. Mejía es director general de esta organización e intervino de lleno en la defensa por el derecho de difundir el anuncio «¿Y si los candidatos fueran niños?». El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió, a final, bajar el mensaje de la televisión abierta. Sin embargo, Mejía advirtió que el mismo mensaje se continuará proyectando en redes sociales y salas de cines, como un derecho a contribuir en el debate público sobre las necesidades del país.

Reprobados. Pese a que en Sinaloa el director del penal es de formación militar y ha trabajado mucho para cambiar viejos vicios entre los reos, lo cierto es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó que sigue habiendo reos que tienen el mando en el interior. Como si esto no fuera suficiente, también existen actos de corrupción, entre otras deficiencias, que deben atenderse de manera inmediata. Las malas condiciones, es bien sabido, que son para algunos cuantos, porque adentro quien manda es el poder del dinero. Aunque tras la fuga de cinco peligrosos reos, hace poco más de un año, que vivían como reyes en el penal, se quitaron algunas celdas de lujo, todavía hay presos que viven con excesos de beneficios. Tras haber sido reprobados los penales de Sinaloa por diversas deficiencias, habría que ver qué acciones va a tomar el gobernador Quirino Ordaz Coppel para mejorarlas.

Plumas, sin avances. Algún desacuerdo podría haber surgido entre la empresa Ferrocarriles Nacionales de México (Ferromex) y Semex, encargada de la instalación de las plumas viales. Los trabajos para iniciar la instalación del primero de esos dispositivos en la avenida Canseco fueron detenidos luego de una inspección de personal de Ferromex. La situación ha extrañado a las autoridades ya que Ferromex era uno de los principales promotores del plan que busca enviar más colisiones entre automóviles y las máquinas de ferronales.

Le darán la espalda. Aunque el exlíder del Stase Armando Heráldez anda que no lo calienta ni el sol y amenaza con que tiene mucha gente que lo respalda y que lo ayudará a defenderse, lo cierto es que muchos trabajadores dicen que no moverían un dedo por él. Entre algunos sindicalizados todavía existe cierto rencor contra el exdirigente porque mientras él andaba en camionetas de lujo, comía en los mejores restaurantes y se codeaba con las autoridades de primer nivel en turno, eran muchos los que iban a pedir préstamos y a que los apoyaran en alguna gestión, pero no eran atendidos.