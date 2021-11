My Lai Quintero será la presidenta de Movimiento Ciudadano en Mazatlán

Será mujer la líder de MC en Mazatlán. My Lai Quintero será la presidenta del Comité Municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en Mazatlán. El presidente de MC en Sinaloa, Sergio Torres, estuvo en Mazatlán. Se entrevistó con algunos de los posibles aspirantes a dirigir ese partido en el puerto. Y se decidieron finalmente por My Lai Quintero, conocida entre grupos de profesionistas de Mazatlán y además una incansable promotora social con presencia real en diversos sectores. Quintero es una buena propuesta impulsada por Torres, y además de su preparación, el hecho de ser mujer permitirá a MC explorar el apoyo del género femenino. Exdirigenta de Ejecutivos de Ventas, exdirectora de Acuario Mazatlán, My Lai Quintero ofrece una interesante propuesta de Movimiento Ciudadano porque además, indiscutiblemente quien será la presidenta de MC en Mazatlán goza de una buena imagen. Movimiento Ciudadano está analizando con mucho cuidado los nombramientos que habrán de darse de quienes serán los próximos dirigentes de los 18 comités municipales. La identificación con la ciudadanía y la buena imagen son clave.

Oposición con propuestas. Por cierto, Sergio Torres, presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, adelantó que su partido será una oposición ante los abusos que se cometan, pero también presentará alternativas de solución a los que se critica. “No criticaremos por criticar. En efecto, se señalarán lo que afecta a los sinaloenses, pero también propondremos soluciones.” Torres sabe que apenas inicia una administración estatal en Sinaloa. Que Morena llega a la gubernatura. Que la mayoría de los municipios son gobernados por Morena. Y hay mucho que hacer para un partido que asume el rol de oposición en Sinaloa. Sergio Torres sabe que en la medida que se asuma el papel de oposición responsable, en esa medida Movimiento Ciudadano tendrá la oportunidad de crecer. Y no solo eso, de ganarse la confianza de los sinaloenses. Hay mucho por hacer.

La semanera de Rocha. Ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que Óscar Fidel González Mendívil, exprocurador de Justicia en Sinaloa, será el rector de la Universidad del Policía. Huele a premio de consolación. El nombre de González Mendívil se barajó en un principio entre los aspirantes a convertirse en fiscal general, y pues ya se sabe que se inclinaron por Sara Bruna Quiñónez. Rocha Moya reiteró su interés por encabezar un gobierno de apoyo social. Anunció apoyos a los pescadores que precisamente se los quitaron hace tres años el gobierno morenista. La diferencia es que ahora Rocha Moya asegura que esos apoyos se entregarán de manera directa. Lo mismo que hacen con otros programas nacionalmente. El presupuesto 2022 será de 58 mil millones de pesos.

Campaña contra el ruido. La secretaria de Turismo, María del Rosario Torres, ya pintó su interés por realizar una campaña contra las unidades de transporte público generadoras de ruido intenso, dizque porque “no se puede poner en riesgo a Mazatlán por ese ruido”. El tema es de fondo. Y no se trata exclusivamente de las pulmonías, aurigas y otros transportes que circulan por el malecón con el sonido a todo volumen. Se trata de imponer reglas que pongan orden en la actividad turística. El consumo de alcohol excesivo, bares y antros que operan en la impunidad. Poner orden para cuidar todo lo que se hizo que transformó a Mazatlán y lo catapultó como destino turístico. Cuidar lo que se tiene es responsabilidad de todos.