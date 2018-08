NO LLEGA AL PODER, Y YA ANDA ALZADITA

AIRADA. Karla Montero aún no es diputada, y ya anda de alzada en el Congreso. Tal parece que la legisladora electa del PES, pero que se sumará al PT, ocupará que la bajen de la nube.



QUE SE PONGAN LAS PILAS. Pareciera que a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, a cargo de Manuel Beltrán, le faltaría intensificar la concientización sobre el cuidado del agua, ya que recientemente se presentó el caso de una fuga en la ciudad de Guamúchil que no se reparaba porque no se había reportado. Hay que jalar parejo.



ÓRALE. Los turistas y porteños que busquen pisar el mirador de cristal deberán de pagar 5 pesos, dinero que será administrado por un patronato. Lo raro del caso es que el Ayuntamiento no fiscalizará ese dinero, así que podría darse a malas interpretaciones.



MÁS INTERÉS. Urge que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) se ponga las pilas y haga un jale intenso pa’rreglar todo tipo de fugas, calidad y suministro del vital líquido en la comarca, porque es común que la raza se queje de estos líos. Como ejemplo, nomás esta semana explotaron los del campo pesquero del Jitzámuri y el ejido Felipe Ángeles.



CLARO DETERIORO. El edificio de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 en Guasave está de dar lástima. Las paredes están invadidas por el salitre, hay sanitarios deficientes y mobiliario inservible, son algunas de las pruebas claras que los más de 50 años que tiene el inmueble operando ya le cobraron factura. Y aunque su titular, Guadalupe Espinoza, dice que ya se hacen las gestiones para mejorarlo, estas nomás no llegan.