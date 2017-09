NO SE DEJAN LOS EJIDATARIOS DEL POCHOTAL

Los ejidatarios indígenas de El Pochotal se manifestarán hoy pues ya están hasta la coronilla de que el módulo de riego Nohme no les autoriza más de 400 hectáreas que anteriormente rentaba un particular.. Así se hace ver el presi de Maza, Fernando Pucheta. Ayer dijo que se iba a reunir con el sindicato de la Junta de Agua Potable porque, según él, las cosas no andaban bien con el titular de la Junta, Adrián Bastidas. Luego, dijo que era broma y que nomás lo iba invitar a sus giras.Raúl Leal, titular de la Federación se Cooperativas Pesqueras de Guasave, bien agüitado dijo que la producción ha sufrido una caída drástica y apenas llevan cuatro días de capturas, pues ahora sacan en promedio 10 kilos y el día del arranque hasta 45 obtuvieron por panga.Urge que el dire de Obras Públicas del estado, Osvaldo Angulo, retome el proyecto del revestimiento del peligroso arroyo de la colonia Adolfo López Mateos en Culiacán, el cual dejaron inconcluso administraciones pasadas.. Llaman al dire de Obras Públicas de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto, pa’ que arregle algunos caminos que quedaron destruidos por las lluvias pasadas, ya que mencionaron que no se puede ni transitar.