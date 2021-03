“Nacho” Flores arrolla en la UAIM

Ignacio Flores obtuvo ayer una amplia mayoría de la votación de los consejeros universitarios para convertirse en rector electo de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).

La elección se desarrolló sin ningún incidente, pero tras el resultado los perdedores Moisés Rosalío Valdez López y Rufino López Torres, que son los que llegaron hasta el final, se resisten a aceptarlos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los márgenes de estos son muy reducidos, sobre todo por lo contundente de la votación. De los 29 consejeros, al final Flores tuvo 19 y Valdez López 9, ya que López Torres quedó descartado en la segunda ronda de votación.

Además, con su participación en la votación del Consejo Universitario, tras que este órgano avaló a los ocho aspirantes que autorizó la Comisión de Elecciones tras los registros, avalaron el proceso de elección.

Leer más: Ignacio Flores es electo nuevo rector de la UAIM

Sin embargo, ahora que perdieron impugnan el proceso porque, según ellos, el rector debe de ser uno que hable la lengua.

Y es que interpretan la Ley Orgánica de la UAIM a su modo. En todo caso, desde un principio hubieran impugnado el proceso y a los candidatos que no hablan la lengua, además de no haber participado. Pero todo eso pasó. Lo que no cuadra es que ahora que perdieron rechazan el proceso.