Nada de vacaciones: licencias, renuncias y registros

Para el Año Nuevo les deseo salud, que con eso ya se encarga uno de todo lo demás. Florestán.

Los próximos días serán de intensa actividad política priista, como si éstos no hubieran sido, pero en los que quedan de diciembre y los primeros de enero, abarcarán a cientos de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y a nueve gobiernos locales, el de la ciudad de México incluido.

¿Por qué digo esto si son días de vacaciones? Por los tiempos que no perdonan.

El PRI tendrá que elegir a sus candidatos en los estados de Tabasco, Veracruz, Morelos, Chiapas y Puebla, cuando ya ha decidido los de la Ciudad de México, Mikel Arriola, Jalisco, con Miguel Castro Reynoso, gente del gobernador Aristóteles Sandoval que, como los demás de su partido, se comprometió a ganar con él la gubernatura y la elección presidencial y Yucatán con Sahuí Rivero, de nuevo candidato del gobernador Rolando Zapata Bello, con la misma encomienda, ganar las dos, estatal y federal.

De los pendientes, en Veracruz ya se decidió por José, no Héctor, Yunes, cuyo primo Miguel Angel Yunes Márquez, hijo del gobernador, lo será por la alianza PAN-PRD, otro pleito entre Yunes.

En Chiapas será el gobernador Manuel Velasco el fiel de la balanza que se mueve entre el presidente del Congreso local, Eduardo Ramírez, por el Verde, y Roberto Albores por el PRI. El finalista irá en alianza, si se logra el acuerdo en febrero; en Morelos el tricolor podría llevar a Cuauhtémoc Blanco ya que la alianza Morena-PES, le dio portazo, pero se resiste y en Guanajuato sería, le contaba, José Luis Romero Hicks.

Puebla es una incógnita

El otro movimiento fuerte será por la publicación de la convocatoria priista, en la primera semana de enero, para el registro de precandidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, lo que traerá una ola de renuncias, ya le hablaba ayer de las de Miguel Angel Osorio Chong, José Calzada, Luis Miranda y Rafael Pachiano, más los legisladores que pidan licencia, al menos unos cuarenta.

Esos serán los días por venir, de vértigo, incertidumbre, vacíos y golpes.

Pero esa es la política.



RETALES

1. SPOTS.- Quiero preguntar ¿de qué nos fue a defender Ricardo Anaya a Canadá como dice su spot en el que enseña que habla francés? Porque no recuerdo ningún conflicto grave entre ese país y México que haya necesitado su defensa. Solo pregunto. Como me insiste tanto en sus spots…

2. LIGA.- Ya empezó a operar Elba Esther Gordillo. Moisés Jiménez, uno de sus más cercanos en el sindicato, fue dirigente de la sección 15 y secretario de acción política del SNTE, fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador coordinador nacional de estructuras y redes sociales de Morena. Dicen que tiene algún pendiente legal por ahí; y

3. DERRUMBE.- En Nuevo León se cayó el frente cuando Dante Delgado, cuyo partido tiene cero presencia allá, quiso imponer a sus candidatos federales y el panismo local dijo que mejor solos que con Movimiento Ciudadano.

Por vacaciones, nos vemos en enero. Les deseo feliz Navidad y, como dice Florestán, un año con salud para que uno pueda ocuparse de todo lo demás.