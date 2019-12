Nada es casual. Que el senador de Morena, Rubén Rocha, acuda a las instalaciones de la UAS a ofrecer una conferencia magistral no es casual. Que en encuentro del Consejo de la UAS se le brinde un reconocimiento al empresario Jesús Vizcarra, tampoco es casual. Que el gobernador Quirino Ordaz Coppel haya sacado de las arcas del estado 200 millones de pesos para apoyar el cierre del año a la UAS. Tampoco es casual. Y mucho menos que el líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, y exrector de la UAS esté sosteniendo encuentros con Rocha. Para nada es casual. La Universidad Autónoma de Sinaloa, con sus 106 mil 805 alumnos, de ellos una importante cantidad en edad de votar, sin duda son un atractivo electoral para todo aquel que aspire a un cargo público. Claro está, no hay ninguna garantía de agarrar a los alumnos y ponerlos en una canasta para ofertarlos. Mucho menos utilizarlos. Pero de que son una mina electoral, lo son. Y en eso estriba la “casualidad” de que algunos de los que sienten que tienen posibilidades de convertirse en candidatos, estén desde ya, buscando acercamientos con la UAS. De los tres ejemplos citados de “casual acercamiento”, habría que descartar al gobernador Quirino Ordaz Coppel que por ley habrá de entregar el cargo el 2021. No hay posibilidad alguna de que en Sinaloa se aplique la “Ley Bonilla” como el cínico mandatario de Baja California y el apoyo que recibe de Morena para pasarse por el arco del triunfo a la ley. Y habría que descartar al empresario Jesús Vizcarra, que no quiere volver a incursionar electoralmente con una candidatura. Pero sí le interesaría incidir. Por decantación, quien queda es Rubén Rocha, cuyos operadores ya están abiertamente trabajando por la candidatura a la gubernatura. Pero su compañera senadora, Imelda Castro, pudiera dar la sorpresa. No la pierdan de vista.

La CEDH ya resolvió... ¿Y la Fiscalía, cuándo? Hasta donde se sabe, ni el alcalde de Mazatlán y tampoco el de Ahome han acatado la recomendación que dictaminó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de disculparse con los medios de comunicación por sus reiteradas faltas de respeto contra los periodistas. Pero al igual que se presentaron quejas ante la CEDH contra esos alcaldes desde agosto pasado, las faltas de respeto y descalificaciones siguen de manera cotidiana en Mazatlán y Ahome, cada vez que los alcaldes tienen la ocasión para hacerlo. Paralelamente, ante la Fiscalía General de Justicia en Sinaloa hay denuncias que pudieran configurar un delito. Y en el caso de Mazatlán, tanto hay periodistas que denunciaron como exfuncionarios municipales que llegaron junto al alcalde Luis Guillermo Benítez y los despidió. Aunque hubo otros que decidieron mejor renunciar antes de seguir siendo parte de la mascarada. La denuncia está ahí en la Fiscalía. Sería interesante saber en qué paso va.

Hoy, fecha final. Los trabajadores deben saber que hoy, 20 de diciembre, es la fecha que establece la ley para que los patrones cubran el aguinaldo. Aun cuando los burócratas estatales y federales han salido de vacaciones de fin de año, las juntas de Conciliación y del Trabajo quedarán con guardias para recibir las denuncias en caso de que algún trabajador no reciba, como establece la ley, su gratificación de aguinaldo. Normalmente todos lo cubren. Pero hay otros que no.