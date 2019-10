Nada qué presumir. Desde una noche antes, los alrededores del Palacio Municipal fueron “sitiados”. Decenas de policías, vallas metálicas, detectores de armas y hasta perros adiestrados formaron parte del gigantesco operativo. Y no se trataba de algo para atrapar a un delincuente (ya sabemos que los detienen y sueltan). ¡No, para nada! Se trataba de “cuidar” al alcalde Luis Guillermo Benítez, que de no ser por el escandaloso operativo, nadie o muy pocos se hubieran enterado de que rendiría su primer informe. La calle Ángel Flores, que atraviesa de punta a punta Mazatlán, fue “cerrada” a la altura del Palacio Municipal desde la noche del domingo. Los accesos al palacio por las calles aledañas quedaron “cercadas”. Desde temprano, policías con detectores de armas no dejaban pasar a nadie si no era antes revisado. Por la tarde llegaron los perros adiestrados. Ya para las 14:00 horas, patrullas bloqueaban las calles de acceso al Palacio. Parecía como cuando Peña Nieto venía a Mazatlán. ¿A que le teme “El Químico”? No lo sabemos. Lo que sí exhibe públicamente es su pobreza política. Y su ineptitud como alcalde. Ya pasó el primer tercio de esta administración y nada. Presumir la construcción de nuevos hoteles y torres condominales, es un asunto que por inercia viene desde tiempo atrás.

Boquiflojo e irrespetuoso. No reconocer lo que el Gobierno del Estado ha hecho para transformar Mazatlán, más que un insulto resulta una miopía política. Y que en su “primer” informe de gobierno del alcalde Luis Guillermo Benítez no le valiera ninguna mención el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ni siquiera por cortesía política, es simplemente la improvisación de un sujeto sentado en la silla del Palacio Municipal. Pero lo que sí no tiene calificativo es decir en su evento de ayer que el gobierno federal y él no dejarán caer turísticamente a Mazatlán. Porque el Estado ni su Secretaría de Turismo promocionan al puerto. Enfrente de él estaba sentado el secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, sin inmutarse. “El Químico” no sabe, o no quiere saber, de los programas que se están implementando para fortalecer a Mazatlán como destino turístico. La conectividad aérea que está mejorando. Y precisamente ayer, Pérez Barros anunció que otros tres vuelos directos de Canadá vendrán a Mazatlán. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Que pague. Transportistas de carga de Mazatlán, tanto agremiados a la CTM como a la CNOP, denunciaron al director de Promoción Económica del municipio, David González Torrentera, de no pagarles un adeudo que viene desde junio del 2015. Dicen que suman casi 270 mil pesos. González Torrentera es considerado el “brazo derecho” del alcalde. Además, que le opera sus “cosas especiales”.

Una buena. El fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, nos confirmó ayer que el caso “tiburonario” finalmente dio paso a una resolución judicial. Los tres exfuncionarios involucrados serán responsables de reparar los daños que se presentaron en ese inmueble y en seis meses deberá de quedar funcionando. El Juzgado estableció ese camino. Los involucrados lo aceptaron. Y la parte acusadora que es la Fiscalía lo consideró adecuado. Por lo tanto, en seis meses estará funcionable el controvertido “tiburonario”.