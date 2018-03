¡Nadie quiere más desaparecidos!

¡Investigadores! Los días pasan y la incertidumbre crece para los padres de María Guadalupe, quien fue desaparecida hace dos semanas. No se ha encontrado rastro de ella, por lo que su familia clama que regrese pronto. Ante tanta desaparición, urge que el fiscal contrate ministerios públicos más capacitados, que puedan dar con el paradero de aquellas personas que, de un momento a otro, desaparecen. Interesados en la chamba, puede comunicarse al teléfono (667) 758 01 00.La raza del ejido 18 de Marzo, en el municipio de Ahome, anda toda urgida rezándole a la Virgen de los Desamparados pa’ que les haga ‘la balona’ con la comuna ahomense, pa’ que de una vez por todas se les haga el milagrote de la pavimentación, aunque sea de dos calles más, y no andar todos acongojados cada que llueve, porque ya mero llega la época de que el cielo llore y llore, y ellos también de tanto cochinero que se hace en la comunidad. Si a alguien le llegó este rezo, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de Obras Públicas, Josué Sánchez Ruelas, al (668) 816 50 06, pa’ ver si se le ablandó el ‘cucharón’ y se pone manos a la obra, ¿sale?Hace falta un localizador de los buenos, que tenga batería recargable y cuyo GPS sea bastante exacto, pa’ ver si así, el director de Obras y Servicios Públicos en Guasave puede ser localizado por la raza, que manifiesta que es muy batalloso encontrarlo en su oficina. Si tienes el artefacto deseado, échale la llamada al mero mero de dicho departamento, Francisco Miguel Retamosa, al teléfono (687) 871 87 09.Se solicitan unas velas y un santito que sea muy milagroso pa’ llevarlo a las oficinas del PAN en Mocorito, y ahí poner un altar pa’ rezarle mucho, a ver si les hace el milagro de que mantener las broncas que se han registrado a raya y que no suban más de tono, pues ante los berrinches de algunos militantes por la designación de la primer regiduría ‘pluri’, podrían no contar con el voto de los panistas de Pericos. Si sabes de algún santito, échale una llamadita a la lideresa del partido, Olivia Sánchez, al (673) 735 03 53.Si usted sabe de un buen asesor que sepa redactar discursos coherentes y con diplomacia, es el momento de recomendarlo. Le damos aquí el teléfono del alcalde de Mazatlán, Joel Boucieguez, quien en las últimas semanas anda como la Chimoltrufia, que como dice una cosa, dice otra. Por ejemplo, el caso de las polémicas arañas. Mientras que asegura que desconoce por completo el proyecto del servicio de paseos en calandrias jaladas por caballos, también dice que le están buscando ya opciones en otros centros turísticos. Su teléfono es el (669) 915 80 00.