Nadie si los diputados de Sinaloa aceptarán dar una cuota voluntaria para los damnificados de “Nora”

De alto nivel. Muy activo estuvo en sus redes sociales los días previos al informe de Andrés Manuel López Obrador el senador mochitense Mario Zamora Gastélum. Al concluir la Sesión Plenaria del Senado se tomó foto con el senador Miguel Ángel Osorio Chong; con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y todo el grupo parlamentario. Dice que este grupo sí suma experiencia, trabajo y mucha pasión por servir a México y seguirán siendo una oposición responsable y que trabaje por el bien de nuestro país. ¿Será?

Síganme los buenos. Nadie sabe todavía quién de los 40 diputados de Sinaloa aceptará dar una cuota voluntaria para los damnificados de “Nora”. El propio secretario del Congreso de Sinaloa, José Antonio Ríos Rojo, dijo que ya se les solicitó el dinerito de su dieta mensual, pero no se ha definido el monto y se busca el consenso. ¡Ahí les hablan!, diputados de la zona norte: Gildardo Leyva Ortega (ahora alcalde electo de El Fuerte), Jesús Palestino Carrera, Juan Ramón Torres Navarro, Rosa Inés López Castro y Cecilia Covarrubias González. Quién sabe si contestarán. Con eso de que ya van de salida.

Ayuda. Y el que no necesitó entrar en funciones como alcalde de Ahome para poner su granito de arena es Gerardo Vargas Landeros. A través de la Fundación Generando Valores y Liderazgo (GVL) realizó acciones para apoyar a la población debido a la contingencia ocasionada por los remanentes de la tormenta tropical Nora. El fenómeno meteorológico solamente causó afectaciones en las colonias populares El Realito, Las Mañanitas, Urbi Villa del Rey, Rosendo G. Castro, entre otras, pero luego luego a través de la Fundación GVL instaló el Comité de Apoyo formado por unos 400 voluntarios que están colaborando a través de brigadas para desazolvar las calles afectadas de esos asentamientos, usando pipas y maquinaria pesada para limpiar drenes, alcantarillas y bocas de tormenta aledaños a las viviendas afectadas. ¡Hay que marcar la diferencia desde ya!

Cuando veas las barbas de tu vecino… En alerta dicen que se puso la alcaldesa Nubia Ramos, pues al presentarse una queja colectiva contra el Ayuntamiento de Navolato que encabeza Eliazar Gutiérrez, ante abogados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el síndico de Villa Juárez denunció que más de 40 mil personas que habitan en las colonias de la sindicatura de Villa Juárez se encuentran sin agua desde hace seis días debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desconectó las cuchillas que alimentan de luz a una bomba localizada en Las Ilusiones, cerca de la comunidad de Balbuena. ¿Cuántas veces ha ocurrido en el Pueblo Mágico y en varias comunidades fortenses? Ya hasta perdieron la cuenta. Luego luego reaccionaron los vecinos de San Blas que tienen dos semanas ya con la toma de oficina de Japaf en la rielera población porque no tienen agua y ya hasta tomaron la carretera. ¡Cuidado!

Coordinación. El que no batalló para nada ahora para coordinarse en El Fuerte, como sí ha ocurrido en el municipio de Ahome, es Omar Mendoza, director de Protección Civil en la zona norte. Junto con Luis Anack Figueroa Gámez, de PC en ese municipio, y Cristhian Urías, de Obras Públicas en El Fuerte, por indicaciones de la alcaldesa Nubia Ramos, se dieron a la tarea de dictaminar el martes por la tarde que no pasara ningún vehículo por el puente sobre el arroyo Sibajahui, hasta ver que se verificara que no había riesgo en la estructura. Se pusieron a trabajar y se descartó algún peligro de ruptura o desprendimiento de las losas. Ayer se abrió al paso vehicular. Así, pero rápido, sin andar viendo quién tiene más jerarquía.