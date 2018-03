Napito salva residencia

Los focos rojos se prendieron en la industria minera, pues Napoleón Gómez Urrutia avanza imparable en pos de lograr una senaduría por Morena. El líder sindical en el autoexilio desde hace 12 años fue colocado por Andrés Manuel López Obrador en el lugar seis de la lista de candidatos plurinominales.



Hace poco más de dos semanas Napito recibió en Canadá su credencial de elector. Se la mandó el mismísimo Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova. Si los juristas habían considerado que un impedimento sería una residencia forzosa de seis meses, pues les tenemos una pésima noticia.



El mandamás del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, logró echar abajo esa restricción argumentando una jurisprudencia que la priísta Ivonne Ortega ganó en el 2007 para acceder a la gubernatura de Yucatán sin cumplir la residencia en esa entidad.



Este viernes es la fecha límite para que los aspirantes a puestos de elección popular, léase en este caso diputaciones y senadurías, se desprendan de sus actuales funciones para registrarse el próximo domingo. Napito parece que no va tener obstáculo alguno, al menos, para quedar incluido en el listado.



Pero del 18 de marzo al 1 de septiembre todavía queda un largo trecho. Hablamos de la fecha del registro al día de inicio de funciones en la próxima legislatura del nuevo Congreso, una vez electo el presidente de la República. Si no es AMLO, qué mal para Napito, pero éste estará de vuelta aquí y con fuero.



Gómez Urrutia como senador va ser una amenaza para el sector minero, pues no sólo continuará operando en contra de las empresas que rechacen a su sindicato, boicoteándolas y extorsionándolas como sucede a la fecha, sino que podrá proponer leyes e iniciativas contrarias a sus intereses.



Por ello organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Juan Pablo Castañón, han pedido a Morena que revise la candidatura de Napito porque el país merece que en el Senado haya personas honorables y preparados, con un pasado del que se enorgullezcan, dicen.

Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, Grupo México de Germán Larrea, Altos Hornos de México de Alonso Ancira e incluso Frisco de Carlos Slim, que en el pasado se identificó con AMLO, reprueban la decisión del candidato puntero en las elecciones presidenciales por semejante distinción.

Napito ofrece a Andrés Manuel unos 200 mil votos de sus huestes. La interrogante es ¿cuánto le está metiendo de dinero constante y sonante a su campaña? Tras salvar el escollo de la residencia queda ver si supera el cuestionamiento de la doble nacionalidad mexicana-canadiense.



CAMPECHE-MÉRIDA

Ayer la SCT que comanda Gerardo Ruiz Esparza recibió las ofertas de la primer APP de un paquete de cuatro (Asociaciones Público Privadas) que le comenté en la víspera. Se trata de la vía Campeche-Mérida. Es un libramiento de 165.4 kilómetros cuyo contrato asciende a unos 5 mil 50.9 millones de pesos. Presentaron ofertas Coconal de Héctor Ovalle, La Penínsular de Carlos Hank Rohn, Prodemex de Antonio Boullosa, ICA que preside Bernardo Quintana, Omega de Jorge Melgarejo, Urales de José María Martínez y la española Caltia que dirige Manuel Tovar. El fallo es el próximo 8 de mayo. El grueso de la carretera, unos 103 kilómetros, corren en el estado de Campeche, y otros 62 kilómetros por Yucatán. Le decía que es el último paquete de concesiones que bajo esta figura licitará el gobierno de Enrique Peña Nieto.



ALMOS DEVALUADO

Esta semana habría una segunda reunión de Daniel, Salomón y David Shamosh, con sus acreedores financieros. Le platicamos de la apretada situación que vive su negocio Grupo Almos, uno de los principales distribuidores de pescado y mariscos para las tiendas de autoservicio del país. Se trató de un negocio próspero para toda la cadena, incluidas estas firmas como Walmart, Soriana, La Comer y Chedraui, principalmente, que vaya que también ganaron. El mundo se le vino encima a los Shamosh con la devaluación del peso. Y es que mientras sus insumos eran en dólares sus ingresos eran en moneda nacional. La compañía contrató como asesor financiero a Profit, un banco boutique de Sergio Ruiz. Piden una reestructura financiera fuera de concurso para salir máximo en tres meses. Habrá que ver cómo les va.



AFORES REACTIVAN

Pues nada, que Oro Negro no solo rompió lanzas con sus bondholders, también ya abrió un frente con las afores de Sura que lleva Enrique Solórzano y Banamex a cargo de Luis Zayeg. Por ahí trascendió que estos fondos de pensiones van a iniciar acciones legales contra la administración a cargo de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo White. Se estima que entre las dos invirtieron 300 millones de dólares en el CKD que emitió Axis, el vehículo de Oro Negro. La relación con las afores ya se tensó porque el contratista de Pemex ya no tiene ni activos ni contratos pero sí continúa cobrándoles su comisión por manejo. En esa tesitura le informo que el equipo legal de los bonistas se está reforzando. Amén de Alejandro Sainz, de Cervantes-Sainz, se acaba de integrar Santiago García Luque, de García Alcocer Asociados.