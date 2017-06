Narcopolítica y gobierno en Sinaloa

No se sabe si es por temor, por instrucciones superiores o por convicción propia, pero el grueso del gabinete de Quirino Ordaz Coppel baja mucho su perfil político; no aparece casi en medios, no da la cara, no hace declaraciones, fuera del secretario de Gobierno, y esporádicamente el de Finanzas, el resto no levanta la cabeza, y eso no ayuda ni contribuye a fortalecer a ningún grupo en el gobierno.La mayor parte de los integrantes de este gobierno viene del sector privado, no tiene trayectoria política, sin embargo, aceptaron desempeñar un cargo público, y están obligados a figurar. El secretario de Desarrollo Económico, después de haber hecho declaraciones homofóbicas, desapareció del radar, ni para bien ni para mal figura. El de Educación Pública, por el estilo, luego de haber sido cuestionado por algunas desafortunadas declaraciones en relación a los aires acondicionados en las aulas y los uniformes, mejor bajo el perfil y no aparece. La titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, igual, pese a la importancia de su área y lo estratégico del combate a la corrupción, en seis meses solo una declaración pública ha dado, y así por el estilo están todos.Algunos cuentan con buen perfil, pero no lucen, no destacan, no contribuyen a generar una buena imagen del gobierno, y eso debiese de preocuparles, porque es poco tiempo el que tiene Quirino Ordaz al frente del gobierno estatal, y es grande el zumbido de que el suyo no es buen gobierno. Es temprano para descalificar a la presente administración, seguramente el tema de la seguridad y la violencia crecientes no les ayuda a generar mejor imagen, y mucho menos lo van a lograr si no se les ve gobernando en equipo, con un gabinete que destaque, con secretarios que den la cara y hagan lucir su área. ¿O no?Ningún gobierno se refiere a ella, temen aceptarlo, hacen como que no existe y, sin embargo, el poder que tienen actualmente los grupos de la delincuencia organizada no sería de tal magnitud si no fuese porque hay complicidades, abiertas y encubiertas, entre ciertos personajes políticos e integrantes de grupos del narcotráfico. La narcopolítica en México no es ficción, es una realidad que de nuevo ha salido a flote con el caso de la exdiputada Lucero Sánchez, pero no es la única, y quizá ni siquiera es el caso más escandaloso. En Sinaloa, desde la época del gobierno de Antonio Toledo Corro, hay anécdotas que confirman el poder político del cual gozaba Miguel Ángel Félix Gallardo, lo mismo sucedió en Colombia con Pablo Escobar; la diferencia entre Colombia y México es que allá, cuando declararon la guerra la narcotráfico, una de las vertientes a atacar fue a los políticos coludidos con el crimen organizado.Aquí en México nunca se habla del tema, los gobiernos evaden referirse a ello; y en Sinaloa, cuna de grandes narcotraficantes, no solo llegan los dineros de los cárteles de las drogas a algunas campañas políticas, sino que imponen o controlan ciertos alcaldes, tienen injerencia en algunos elementos de las corporaciones policiales, hacen acuerdos, abiertos o encubiertos, con algunos políticos. No todos, pero sí algunos actores políticos se favorecen con los dineros del narcotráfico. Pero nunca se va a reconocer, aunque es una verdad de la que todos hablan. ¿O no?