¿Se acuerdan ustedes de aquellas navajas guillette de doble filo? Unas de color oro y te servían para ahorrarte unos centavos, pues las usabas por ambos lados y luego también para cortar papel, hilos, etc.



Pues seguidamente esa expresión usamos en nuestro diario acontecer. ¡Es como una navaja de doble filo!, dicen. Se refieren a que tanto puede servirle, como también ser inútil.



Pues así se encuentra el mánager del equipo Auténticos-Angostura-Eléctrica Peyco, de la Liga Guiber. Alonso Camacho Gerardo, timonel del superlíder general de esta juvenil pelota de beisbol, tiene rato acostado en la hamaca. El calendario se alargó demasiado.



Eso le puede perjudicar, dicen los profesionales. Otros opinan que fue bueno el descanso. Algunos piensan que es demasiado. Y es que mientras Águilas de la UAS-Macasa y Toros del Club de Veteranos-Comex siguen en la disputa por el boleto a la final, Auténticos no ha podido ver acción, ni siquiera en cotejos amistosos. Las fechas decembrinas dieron al traste con ello.



Colofón. Y a propósito de fluros, yopezcas, cinchinari, -traducción- “Te llaman para decirte que te marches y no haces caso”. ¡Ai´sí! Este viernes Águilas y Toros se medían apenas en el segundo de la serie. UAS lleva la ventaja, y de alargarse, la espera será un poquito peor. De cualquier forma los aficionados deben saber que de no suceder una catástrofe, el viernes 12 de este afligido mes de enero iniciarán por el banderín. ¡Ahí que sí, Auténticos a echar toda la masa al molino!