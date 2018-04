Necesario servicio civil de carrera

En México existe una perniciosa cultura patrimonialista del poder público. Se presenta dado el atraso cultural, educativo y político. También, entre otros, porque no existe un auténtico servicio civil de carrera. Este es útil para fomentar una vocación adecuada y elevada del servicio público. Sirve para alcanzar una mayor eficiencia y agilidad en el funcionamiento institucional.Se concibe como un sistema de administración del recurso humano que considera la competencia técnica y la neutralidad en la designación del personal. Surge ligado a la formación del estado moderno, y se instituyó en los países avanzados como una función técnica de la administración para la eficiencia.En él se separa lo técnico de lo político. Los cargos se basan en el mérito y en la capacidad, no en el amiguismo ni el compadrazgo, como suele hacerse por regla general, aunque no se cuente con el perfil adecuado. Eso no importa en los hechos para los políticos.Por eso la administración pública de México no se desarrolla a la velocidad y la profundidad requerida. No están instituidos de manera sistemática los exámenes de oposición para ocupar los cargos. Todo se hace con base en las relaciones, las amistades, los compadrazgos y los padrinazgos.Por eso existe tanta improvisación en todas partes del servicio público o de la administración pública. Por eso también hay tanta ineficiencia en los tres órdenes de gobierno en México. Ello sucede en buena medida porque no se contrata a los más aptos ni a los mejores para el cargo, sino a aquellos que garanticen lealtad personal, mas no institucional, mucho menos su desarrollo, eficiencia y honradez.Desafortunadamente, ese es el criterio atrasado de muchos políticos en nuestro sistema. Hace falta a estos que le incorporen un poco de ingrediente ético y técnico a sus decisiones. Concretamente, al momento de los nombramientos, y reparen en todos los daños que le ocasionan a las instituciones y al pueblo usuario de los servicios.Generan ineficiencia, vemos falta de profesionalismo, deriva de ello el diseño de inapropiadas políticas públicas y su instrumentación ineficaz, vemos improvisación, poco rendimiento, hasta desviación de recursos públicos con cierta frecuencia, entre otros muchísimos problemas.De ahí la necesidad de instituir de manera real o práctica el servicio civil de carrera. Los políticos deben aprender y dimensionar un poco de lo que consiste este, de sus bondades, y de convertirlo en una práctica cotidiana. Para ello se requiere ser congruente y no simulador, así como poseer genuina honestidad, muy escasa, por cierto.Para ello es necesario que los gobernantes y los altos funcionarios aprendan a diferenciar lo técnico de lo político. No solo contratar por filiación política, familiar, amiguismo o compromisos de campaña electoral, ni confundir lealtad con complicidad. Esto último sucede cuando se es corrupto.El pueblo ya está harto de tanta ineficiencia, del funcionamiento lento e improductivo de las instituciones públicas, del gasto ineficiente del erario público y de su despilfarro, mientras que, por ejemplo, en los hospitales se mueren madres y bebés hasta en sus vientres por no contar con el recurso humano adecuado, al no haber los filtros para su reclutamiento. Por eso la ciudadanía se queja de tanta ineficiencia del servicio público. Y ello se presenta por no existir un genuino servicio civil de carrera, pues ni siquiera hay un servicio público medianamente regular, mucho menos de calidad y con calidez humanística.