‘Necesitamos un trasplante de corazón’

Para saber. El Papa Francisco concluyó su reflexión sobre los diez mandamientos. Ellos nos muestran la radiografía de Cristo: nos invitan a una vida llena de libertad, fiel, generosa, amante de la vida, agradecida y sincera. “Mirando a Cristo vemos la belleza, el bien, la verdad”. Aunque algunos mandamientos están dicho de modo negativo, como no robar, no mentir, no tener malos pensamientos —esos “no”— se transforman en un sí al amar, sí a amar a los otros, sí a ser veraz y respetuoso. Es una invitación a llevar la vida plena que Jesús nos trajo, evitándonos caer en la esclavitud de los ídolos de este mundo

Para pensar. San Juan Bosco formó a los jóvenes. En una ocasión les habló de santidad y uno le confesó que sus grandes deseos de ser santo. Era Domingo Savio quien cumplió los diez mandamientos, prefiriendo morir a ofender al Señor. El Espíritu Santo había sembrado en su corazón el deseo de santidad. Poco después, San Juan Bosco le preguntó qué desearía como regalo de cumpleaños. Domingo le reiteró: “El regalo que le pido es que me ayude a ser santo. Quiero darme todo al Señor, para siempre. Si no me hago santo, no hago nada. No será feliz mientras no lo sea”. Santo Domingo Savio nació el 2 de abril de 1842 y murió casi a los 15 años de edad, siendo uno de los santos más jóvenes de la Iglesia. Se celebra el 6 de mayo. Pensemos si fomentamos los deseos inspirados por el Espíritu Santo.

Para vivir. Para vivir según los mandamientos, necesitamos un corazón nuevo, pero, ¿cómo ocurre este trasplante de corazón, del corazón viejo al corazón nuevo? Ocurre cuando queremos cumplir los buenos deseos de ser mejores, de querer agradarle a Dios.