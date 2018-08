Necesitan tener ‘ojos’ en todos lados

A los que les urge empezar a trabajar en toda la ciudad de Culiacán son los elementos de la Policía Municipal, quienes no dan una a la hora de salvaguardar el patrimonio de los culiacanenses, sobre todo por el incremento de robo de vehículos que se ha presentado en los últimos meses. Interesados en apoyar con rondines de vigilancia, favor de comunicarse con el secretario de Seguridad Pública, Óscar Guinto Marmolejo, al (667) 760 14 27.En el municipio de Ahome andan todos alebrestados consiguiendo matas pa’ ponerlas en los baches con los que se topen, porque los de la colonia Bienestar les pusieron el ejemplo al plantar un árbol en un bache enorme, pues por más que le pidieron ayuda pa’ taparlo a los de Obras Públicas, estos nomás nada que se aparecen pa’ atender el llamado. Así que, si tiene y puede, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de Obras, Josué Sánchez Ruelas, al (668) 816 40 09, pa’ que se lance por ellos y que los tenga ahí pa’ que los entregue a los que vayan denunciando.La dirección de Ecología en Guasave está buscando raza que necesite chamba, que aguante el calorón y el trabajo pesado. Lo que tienen que hacer es limpiar todos los solares de la ciudad que han sido tomados como basureros clandestinos, pues a pesar de que dicen que están haciendo todo por erradicarlos, simplemente no se ven avances. Si te interesa el trabajo, échale la llamada a la directora, María de los Ángeles Verduzco, al teléfono (687) 872 15 36Si eres organizador de arrancones en lodo y andas buscando un lugar para tu evento, lánzate a la comunidad de Rosamorada, en el municipio de Mocorito, pues ahí la raza dice que las calles se convierten en un lodazal por donde no se puede pasar y que, de todos modos, las autoridades no les prestan atención en tiempo de lluvias. Ahí si te interesa la oferta, márcale al ‘chaca’ de Obras Públicas, Víctor Parra, al (673) 735 02 92.Los niveles de inseguridad se han desbordado en el puerto de Mazatlán. Durante el fin de semana, se perpetraron homicidios, robos a transeúntes y asaltos a tiendas de autoservicio y farmacias. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Joel Ernesto Soto, seguramente se encuentra muy preocupado por la situación que está prevaleciendo en la ciudad y está planeando un cambio de estrategia. Si alguien se le ocurre cómo disminuir la inseguridad en Mazatlán, llámele al ‘secre’ al número (669) 984 10 87. Se lo agradecerá de todo corazón.