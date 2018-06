Necesitan un préstamo urgente

En la Secretaría General de Gobierno del Estado necesitan de manera urgente un prestamista para que les dé una lana que necesitan para echar a andar la Comisión de Atención a Víctimas, que son muchas por tantos asesinatos que hay en Sinaloa, pero no tienen dinero para apoyar. Interesados, buscar a Gonzalo Gómez Flores, secretario de Gobierno, al número (667) 758 70 00.Urgen relojes pa’ la raza de la colonia Romanillo, en la ciudad de Los Mochis, pues nomás no ven la hora de que las obras que le están construyendo se terminen, y le piden a las autoridades que se pongan se pongan a trabajar, pues con las lluvias se hizo tremendo cochinero por estas construcciones inconclusas. Si usted tiene lo solicitado o sabe dónde se puede encontrar, échenle el ‘fonazo’ al ‘dire’ de Obras y Servicios Públicos de Ahome, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al (668) 816 50 06.Se solicita a una persona que tenga voz melodiosa, pero enérgica, que pueda hacerle saber a la gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, que se siguen teniendo problemas de brotes de aguas negras por la calle Colón y por el bulevar Colosio, pues tal parece que se les va la onda. Si te interesa el trabajo, échale la llamada a la mera mera de la Jumapag, Paula Elena Gil, al teléfono (687) 871 18 57.Se solicitan unas alarmas bien potentes pa’ instalarlas en la comunidad de El Guayacán, en Salvador Alvarado, con el fin de que la raza del poblado le avise al encargado de prender los motores que les suministran el agua, que los eche a andar, ya que dicen que es muy poquito tiempo el que los prende y no alcanzan a abastecerse, además de que lo hace un día sí y otro no. Si sabes dónde conseguir las alarmas, échale una llamadita a la gerente de la Japasa, Nadia Verdugo Montoya, al (673) 732 29 03.En el municipio de San Ignacio, la gente no entiende que hay escasez de agua y la siguen regando como si nada. Ante esto, el gerente de la Jumapasi, Armando Valle Estrada, exhortó a la ciudadanía a ser más consciente y cuidarla, pues los pozos de abastecimiento aún se encuentran vacíos, pese a la lluvias recientes. Pero más allá de la recomendación, se necesita gente que denuncie a los vecinos que se sueltan desperdiciando el agua solo porque creen que ya cumplen nomás con pagar el recibo, sin importarles que este sea un municipio muy golpeado por el calor y la sequía. Si le interesa participar con su denuncia, llámele al gerente al (696) 962 51 03.