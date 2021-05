Nene ne-ne-ne ¿qué vas a ser cuando seasgrande?

Y se nos fue abril con el mejor cierre, el Día del Niño

Este día que puede ser una pesadilla para las mamás y papás por todo el azúcar ingerido, término tocándome el corazón como nunca antes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En una búsqueda de fotos mías de niña (porque obviamente quería como todo mundo subir a Instagram y Facebook) encontré a una niña muy feliz, despreocupada de la vida, muchas veces despeinada y chamagosa, con pastel embarrado y con una sonrisota.

Así como también encontré a mi hermana, a mis amigos y a las personas que sigo, vestidos de doctores y de superhéroes contando historias de sus sueños en ese entonces y sus ilusiones de lo que imaginaban que serían cuando fueran grandes.

Leer más: Más vacunas para Sinaloa

Entre otras cosas vi a mi mamá disfrazada de Mujer Maravilla, muy en su papel, con la boca roja y corona dorada jurándose la Wonder Wendy. Creo que hasta se le retrocedieron unos años porque se le cumplía su sueño de ser esta superheroína, con toda la pila andaba brincoteando y bailando por todos lados. Se le acercaban niños y niñas pidiéndole fotos y emocionadísimos de platicar con ella, ya no sé si eran más felices los niños o mi mamá.

Bien conocemos la canción de Miguel Mateos que dice “nene, ne-ne-ne ¿qué vas a ser cuando seas grande?”. Y así como de niños queremos ser estrellas de rock and roll y presidentes de la nación, muchos queremos también volver a ser niños.

Lo que puedo decir es que aunque el tiempo no retrocede, siempre podemos volver a ser niños en nuestra actitud. Así como mi mamá, hay que perderle el miedo a disfrazarnos, a gozar la vida, a disfrutar de los dulces, a bailar y brincotear sin pena y a reírnos a carcajadas sin preocupación. Otra cosa que admiro de los niños es la habilidad de olvidar los golpes y siempre seguir luchando, ellos se caen y aunque se raspen y lloren un poco, al minuto se les olvida y regresan al juego a pesar de saber que se pueden volver a raspar. Dan todo en la cancha o en la bici, o en la pelota; por eso siento que deberíamos de ser así. Porque sí es cierto, en la adultez los trancazos pueden ser más duros, y las caídas más graves, pero nunca debemos de perder las ganas de volvernos a levantar y seguir jugando. Por último, como los niños, nunca hay que perder esas ganas de soñar... Sobre todo soñar en grande. No hay que perder esa ilusión e imaginación de que podemos lograr las cosas y que nunca es tarde para empezar. Bien dijo Walt Disney que ‘si lo podemos soñar, entonces lo podemos lograr’ y gracias a la vida que los sueños no tienen fecha de caducidad.

Leer más: Todo terreno

En fin, si me encuentran en fotos espero que me encuentren igual que a esa niña despeinada y con una sonrisota, así como espero verlos igual. Porque aunque las carnes envejecen, los corazoncitos, la verdad no.

“[...] nunca debemos de perder las ganas de volvernos a levantar y seguir jugando”