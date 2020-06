Nerviosismo por la alcaldía de Ahome

Con su ambición que lo caracteriza, Antonio Menéndez volvió a sus andadas: quiere ser el candidato de Morena a la alcaldía de Ahome

Nervioso. Dicen que Luis Felipe Villegas provocó nerviosismo del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tras el trascendido de que de nueva cuenta quiere jugar por la alcaldía. Pero lo que más causó escozor es que Villegas exigiera ayer que los diputados locales actuaran contra Chapman tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa de que lo separaran del cargo. Ante eso, ya empezaron a filtrar información de presuntas irregularidades de Villegas cuando fue gerente general de la Japama. Ya ahora se está confirmando para qué llegó Sergio Leyva a realizar la auditoría a la paramunicipal.



Inquietos. Los panistas de Ahome se encuentran inquietos por el activismo que trae el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, que trabaja para ser realidad su aspiración por la alcaldía. Los panistas siguieron los pasos de su líder Ariel Aguilar que desde hace tiempo cuestiona a Antelo Esper, a quien le van a hacer la vida pesada para que no se le cumplan sus sueños. Al funcionario estatal se le vino la “caballada azul” encima tras reanudar su “acercamiento” con su gente. Lo que pasa es que Antelo Esper aprovecha los fines de semana para sentar las bases en la ruta del 2021.



Uno más. Con su ambición que lo caracteriza, Antonio Menéndez volvió a sus andadas como en cada proceso electoral: quiere ser candidato de Morena a la alcaldía de Ahome en el 2021. Incluso, el camino ya lo tiene trazado y es casi similar al que siguió en las pasadas elecciones que se quedó por un “pelito de rana” para ser el candidato. Ya estaba palomeado, nada más que de último momento la candidatura se le cedió al Partido del Trabajo que respaldó a Guillermo “Billy” Chapman. Menéndez se quedó con la espina clavada y ya está armando su equipo. Ya se habla que este trae a Carlos Morales, excomandante de Bomberos, de coordinador de su campaña.



Ya la hizo. El que reapareció de la manera menos esperada es el excampeón de boxeo Humberto “El Zorrita” Soto, quien jugó un papel gris como regidor panista en Ahome. Siempre rezando para su santo, Soto ahora anda en las filas morenistas con miras al proceso electoral del próximo año. Se habla que “El Zorrita” Soto está trabajando en Ahome para el proyecto de la diputada federal Merary Villegas, que le juega las contras al senador Rubén Rocha Moya, quien aspira a la gubernatura. Muchos están sorprendidos por esa decisión de la legisladora federal porque lo fuerte de “El Zorrita” no es la operación política ni la ascendencia con el pueblo.



Decepción. Los locatarios de la Zona 030 no están conformes con el trato que les ha dado el gobernador Quirino Ordaz Coppel porque no han recibido el apoyo en este tiempo del coronavirus. A lo más que llegaron a conseguir es que los dejen trabajar en las afueras del mercado, pero después de manifestarse en Palacio Municipal, en donde no hablaron muy bien del alcalde Chapman. Dicen que el líder de uno de los grupos Guillermo Algándar se siente decepcionado no solo del gobernador sino de todos, incluidos los diputados y senadores que no se han tomado la molestia de visitarlos y apoyarlos.