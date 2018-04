Netflix, ese enemigo edición 2018

A finales de marzo, el director artístico del festival de Cannes, Thierry Fremaux, concedió una entrevista a Le Film Francais en la que explicó que ese año no se le permitiría a Netflix presentar sus películas para la competencia, aunque sí podían exhibir sus películas en el festival. Fremaux recordó que el año pasado la ahora también productora y distribuidora presentó dos películas en competencia: Okja de Bong Joon-ho y The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach. Dicha inclusión provocó protestas por parte de la comunidad cinematográfica francesa, principalmente de los dueños de cines, que cuestionaron la decisión del servicio de streaming por no estrenar las cintas que producen o distribuyen en salas comerciales. Este año, se supo que Netflix tenía programado estrenar, tanto en competencia como fuera de ella, cinco películas: Norway de Paul Greengrass, Hold the Dark de Jeremy Saulnier, Roma de Alfonso Cuarón, el documental They’ll Love me when I’m Dead de Morgan Neville y el corte completo de la última película que realizó Orson Welles, The Other Side of the Wind, cuyo rescate ellos financiaron.“ A la gente de Netflix le gustó la alfombra roja y sabemos que les gustaría estar presentes con sus películas este año, pero deben entender que la intransigencia de su modelo de distribución es completamente opuesto al nuestro”, dijo Fremaux. Esta prohibición se suma a otras dos “novedosas” restricciones por parte de la organización del festival: el no permitir que las celebridades hagan selfies en la alfombra roja y el no exhibir las películas de la competencia en funciones especiales para la prensa.No es la primera vez que el festival de Cannes tiene controversias relacionadas con el aquí y el ahora. En el 2000 permitieron la primera exhibición digital en competencia, provocando la ira de puristas que exclamaron que el formato digital “no es cine”, mientras que en el 2010 permitieron que Olivier Assayas presentara su miniserie televisiva Carlos como una película de 5 horas. El asunto es que el día de hoy, el festival está contra la pared debido a una ley que opera en Francia, que plantea que toda película con estreno comercial en cines franceses debe esperar 36 meses para estar disponible en servicios de streaming. Cuestionado por Vanity Fair sobre la decisión, el presidente de Netflix, Ted Sarandos, opinó: “¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Los estudios no están produciendo estas películas. No es que los cineastas que las hacen estén prefiriendo a Netflix por encima de un estreno de 2 500 pantallas.” Dicha declaración acompaña la noticia de que ya están buscando otro festival para estrenar sus cinco títulos. Así que, puede que Cannes se quede sin Cuarón, sin Greengrass, sin Saulnier y hasta sin Welles, pero, hey, no todas son malas noticias: la cuenta oficial de Twitter del festival de Cannes anunció que Solo: A Star Wars History tendrá su estreno en el festival como parte de la Selección Oficial. Al parecer, Disney sí acepta que su cinta se estrene en esas 2500 salas y que luego tenga que pasar los 36 meses para que su cinta esté disponible en algún servicio en streaming. La pregunta que me queda es ¿quién aparecerá en los créditos de director de esta cinta: Ron Howard o Phil Lord y Chris Miller?