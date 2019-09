New York, New York en orange house

El acérrimo rival ha quedado eliminado. Fuera de la pelea por la División Este de la Liga Americana. Yankees de Nueva York lo echó fuera este lunes, al blanquearlos 5-0 en su mismo parque, el Fenway Park. En la caseta de Los Bombarderos del Bronx se puede cantar esa melodía que popularizó Frank Sinatra.

¡New York, New York! En una histórica rivalidad en los últimos años, hoy más que nunca viene la celebración.

Con unos Yankees maltrechos por lesiones seguidamente en sus pilares, han llegado otros que han sentido la franela y han dado muestras de querer seguir portándola por varias temporadas.

Y luego de tres años de sentir el yugo de los Red Sox, hoy los hacen tragar el polvo. Una blanqueada, la primera en la temporada que mastican, ahí en su mismo “Monstruo Verde”. Cuando faltan alrededor de 20 juegos por celebrarse, esos ex Mulos pueden sentirse satisfechos por enviar al pozo de las penurias al más odiado de sus contendientes.

Colofón. Y a propósito de clospos, follus, chimipirris, -traducción- “Sé muy bien lo que quiero y lo que acepto, es sencillo”. ¡Ai´sí! Yankees está a seis juegos para llegar a la cifra mágica de las 100 victorias en la temporada. Y también muy cerca de otro banderín en el circuito. Otro equipo con ese paso incandescente viene siendo Astros de Houston, pero en la División Oeste.

Y acá en The Orange House, ¡también New York, New York…!