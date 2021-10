Ni Rocha ni Quirino imaginaron un escenario como el que hoy viven juntos

Un cambio inédito. Rubén Rocha Moya jamás lo imagino. Quirino Ordaz Coppel tampoco pensó que así sucedería. Ser testigos de que el gobernador en funciones Quirino Ordaz Coppel y el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, estén juntos creando las condiciones no solo de un cambio tranquilo de estafeta, sino también para que el aparato de Gobierno continúe sin contratiempos, es realmente una buena experiencia. Ordaz Coppel no ha tenido telarañas en la cabeza para facilitarle a Rocha Moya la puesta en marcha de su Administración. A seis días de que se dé el cambio de Gobierno, los sinaloenses somos testigos de que cuando se antepone el interés de Sinaloa por encima de colores e intereses políticos, se puede ser testigos de un acto que enaltece tanto a Rocha Moya como a Ordaz Coppel. Ambos llegaron a conocerse bien. Ambos están dando muestras de que primero está Sinaloa, y posteriormente todo lo demás. Ordaz Coppel entregará la gubernatura tranquila. Sabe que se buscó siempre hacer las cosas bien. Y le abrió todo el aparato del Gobierno a Rocha Moya para que lo conociera y no perdiera tiempo luego de asumir este 1 de noviembre el cargo de gobernador. Quienes le apostaron al conflicto luego del resultado electoral del pasado mes de junio se equivocaron. Quienes intentaron abonar el camino para el enfrentamiento y confrontar a la Administración que viene, no entendieron los mensajes de que México ya cambió y Sinaloa ya lo hizo. Vemos a los dos gobernadores Ordaz Coppel y Rocha Moya más que tranquilos. Quirino logró tranquilizar a quienes buscaban la confrontación. Rocha Moya tendrá que hacer lo suyo, con aquellos que quieren “sangre”. Rocha Moya sabe que no hay tiempo que perder. Sinaloa requiere, demanda resultados y gestiones que se reflejen de inmediato en el bienestar de los sinaloenses.

Algo tendrá que hacer Rocha Moya. Como que los diputados locales del PAS y de Morena no se dieron por enterados de la expresión que lanzó el gobernador electo respecto al titular de Salud, Efrén Encinas. Rubén Rocha Moya llegó a tener en menta la posibilidad de que, en Salud, repitiera Encinas. Y que se entienda. Si eso piensa Rocha Moya, quiere decir que Encinas es un hombre honesto, íntegro y que ha dado resultados en Salud. Pero los diputados del PAS cuestionaron el otorgamiento de plazas. Y de Morena la opacidad en el manejo de los recursos. A los del PAS les queda esperar unos días para que su “pastor” les abra los informes que quieran para enterarse de lo que quieran. Melesio Cuen será el próximo secretario de Salud. Y a los de Morena, que le pregunten a su líder gobernador electo qué opinión tiene de Encinas. Ambas críticas desaparecerán como por arte de magia a partir del 1 de noviembre.

El abuso tiene nombres. No es una, son muchas las personas que se han quejado del abuso policial que se vive en Mazatlán. Detenciones arbitrarias. Agresiones físicas y verbales. La impunidad no solo es evidente. Los mismos agentes de la Policía Municipal lo dejan claro cuando el abuso y despojo de valores de las personas que son detenidas, lo rematan con la amenaza, por si se atreven a presentar denuncias. Los delitos poco importan para la Policía Municipal. Si no los hay, los inventan. Y las detenciones en ocasiones ni siquiera llegan a las Comisarías del municipio. Alguien debería de poner un freno a estos abusos. Porque la mala imagen comienza con el abuso policial que se da y que no respeta si eres local o turista.