Ni aplicando las reglas se salvan los nazarenos

Ah caray, qué difícil es la vida de un árbitro profesional, ya que es severamente criticado por los expertos cuando aplica tibiamente las reglas que rigen el futbol y cuando lo hacen con cero de tolerancia les va peor, como le sucedió el domingo pasado a nuestro paisano César Arturo Ramos Palazuelos, en el complicado duelo entre Guadalajara y Toluca.Sinceramente todo lo que sucedió en torno a dicho encuentro fue propiciado por los propios jugadores y no por el Cesarín, quien simplemente aplicó el reglamento con firmeza, situación que no le gustó a varios especialistas que desmenuzan las jornadas del balompié mexicano.Para la buena suerte de Ramos Palazuelos, el exárbitro y comentarista de Televisa Eduardo Brizio defendió a capa y espada al silbante sinaloense de los severos cuestionamientos que le hacían sus colegas que narraban el partido.En el caso de la expulsión del portero Alfredo Talavera hay quienes la califican de injusta, pero en lo personal sentimos que la actuación de Ramos fue la acertada, ya que el mencionado no respetó la regla de reanudar la falta con el balón estático y luego se hizo expulsar por supuestamente insultar al nazareno.La expulsión de Orbelín Pineda también fue justa, ya que el jugador de Chivas tocó la cara de Sambueza en la propia cara del árbitro, aunque también el jugador toluqueño exageró la falta y lo repitió en otro por lo que cuando menos también debió ser tarjeteado con una amarilla por hacer tanto dramatismo.Pero de este tema del arbitraje se seguirá hablando semana tras semana en el futbol mexicano, ya que forma parte de la esencia de este deporte y dudamos que vayan a salir en un futuro mediato los silbantes perfectos y el error se seguirá presentando en el momento menos esperado.También los jugadores Francisco Valencia, Anonio Lizárraga y Búlmaro Newton Mendoza se integran a la lista de bicampeones, junto con Jesús María Tarriba Rojo.En efecto, ya que los tres primeros en el mes de julio pasado primero se coronaron con Seisa en la Liga Municipal al vencer en la final a los Pumas y repitieron color el jueves de la semana anterior con Gourmet Soccer en la Liga de los 60 y Más. Le mandamos una sincera felicitación a estos bimonarcas, pues reiteramos no es fácil ser campeón y menos repetir en tan corto tiempo.Contentos y con buena salud llegaron ayer a Culiacán los integrantes de la delegación UAS, luego de cumplir con su tradicional gira del fayuca por las ciudades de Ensenada y Tijuana. El siguiente turno le toca al cuadro del Combinado-Culiacán de 50 Años y Mayores que el próximo viernes viajará a la ciudad de Monterrey a participar en la segunda copa de esa división que esperan volver a traer. Mucha suerte.