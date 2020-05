¿A que están jugando AMLO y López Gatell?. El Gobierno Federal le está apostando a reabrir las actividades económicas en junio. Y estamos a cinco días de que inicie. López Obrador se equivoca cuando asegura que la pandemia “está domada”. Que señala que “estamos bien...Bien”. Y el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell se equivoca también cuando asegura que la “curva de esta pandemia en México está aplanada”. ¡Por favor!. Pareciera que han puesto en práctica un juego macabro, dónde la vida de los mexicanos es vale un soberano cacahuate. La respuesta a sus irresponsabilidades no taró en llegar ayer mismo.

De acuerdo a cifras oficiales del propio Gobierno Federal México registró un nuevo máximo en número de contagiados en 24 horas y lo peor, superó el medio millar de personas fallecidas en menos de 24 horas. ¿Cual domada?. ¿Cual aplanada la curva?. Las mentiras se les están revirtiendo. Apenas el 23 de abril López Gatell declaró en una entrevista con la Agencia de Noticias EFE que la pandemia en México de acuerdo a sus estimaciones provocaría entre 6 mil a 8 mil muertes.

Ni domada ni aplanada la pandemia, México registra su peor día en muertes

Pues el señor mintió. No se sabe de dónde sacó esta estimación. Porque ayer el país llegó a las 8 mil 134 personas fallecidas por Covid 19. Sin sumarle a cientos que han fallecido por esta pandemia pero los han certificado con otras modalidades. No se cansan de mentirnos.

En las mañaneras López Obrador sigue tratándonos a los mexicanos como retrasados mentales. Con expresiones que ni al caso van. Con afirmaciones a la ligera sólo para alimentar su inclinación enfermiza de seguir polarizando a los mexicanos. Más delicada su actitud en medio de esta pandemia. López Gatell aseguró que estamos a la mitad de esta pandemia. ¿Le entienden?. Este 1 de junio el Gobierno Federal dará por terminada la Jornada de sana distancia. ¿Sabrán realmente lo que hacen?. Con la vida de los mexicanos no se juega. Y lás pronto de lo esperado habrán de pagarse las consecuencias.

Con medidas propias. En los estados de Jalisco y Guanajuato se apegarán a sus propios protocolos de reinicio a las actividades económicas. Enrique Alfaro de Jalisco y Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato, fueron más que claros. Y no es sorpresa porque desde hace tiempo han dejado de creerle al Gobierno Federal con su estrategia contra la pandemia. Y nadie mejor que uno que vive en su propio estado y conoce a su gente y valora las actividades económicas para decidir cómo conducir el retorno a las actividades. En Sinaloa el Gobernador Quirino Ordaz Coppel ha intentado conducirse con respeto a los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal. Pero en el caso de la reiniciación de las actividades económicas se tendrán que aplicar protocolos de acuerdo a la realidad que vivimos los sinaloenses. Se debe de cuidar de que las ideas y decisiones de los iluminados del centro afecten más a Sinaloa. Por eso, a diferencia de López Obrador que les cerró la puerta a los empresarios que intentaron sumarse para unir esfuerzos en la recuperación económica del país, en Sinaloa el Gobernador lo tiene bien claro. El Gobierno del Estado por sí sólo no puede hacer frente a la crisis económica que está tocando nuestras puertas. Se requiere de las suma de todos. Y eso es una acción de gentes inteligentes. En Sinaloa habrá de tomarse en cuenta la realidad que enfrentamos. El estado registra hasta ayer

745 casos activos de Covid y 833 sospechosos. Y el fallecimiento de 419 personas. La situación es delicada. Y las decisiones que se tomen no sólo costarán daños económicos, costarán vidas.