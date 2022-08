Ni la amuela: Polo Palafox va por Morena

Algunos abogados señalan que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, debe de ordenar que se inicie un procedimiento para fincarle responsabilidad a los responsables de la sustracción de documentos oficiales de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. La auditoría que ordenó el entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman se hizo con recursos públicos. Y si dicen que no está en la dependencia, que desapareció por arte de magia, pues la responsabilidad no solo es administrativa sino penal. Con la investigación saldría a relucir si en la entrega-recepción los que se fueron la dejaron o no. La apertura del procedimiento daría a entender que Vargas Landeros no protege a nadie, como lo sostiene Padilla Montiel que reprocha que se hable de la revisión de la Auditoría Superior del Estado cuando se trata de la que hizo Sergio Leyva, a quien Chapman quitó como director de Ingresos para darle esa encomienda que le dejó jugosos ingresos por ser contratado como externo. Y tanto que pregonan que son casi santos.

AHORA RESULTA que José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, va a buscar la dirigencia municipal de Morena en Ahome. Ya ni la amuela. Acaba de ingresar a ese partido y ganar, con el apoyo del Partido Sinaloense, una de las diez posiciones de consejero distrital en las votaciones del domingo antepasado. Algunos que conocen su historia ya el hecho de ingresar y ganar ser consejero se les hace “exagerado”, pero el querer ser dirigente municipal ya es desproporcionado. Esto empezó a correr cuando aún no se le define si queda firme como consejero o lo invalidan. Lo que sí es que ¡pobre partido! si queda, sobre todo de dirigente.

DICEN QUE LA SÍNDICA PROCURADORA Cecilia Hernández va a resolver con los ojos cerrados el caso de los policías dados de baja por la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que los encontró responsables de la extorsión a un joven, hijo de la secretaria general de Movimiento Ciudadano en Ahome, Flor Serrano. Hay unos que adelantan que va a ratificar la baja de los agentes no como el caso de la policía Dignora Valdez. Hasta el procedimiento va a ser muy distinto. Para empezar se va a tomar el tiempo necesario para que se convoque a sesión de cabildo no como el caso de la mujer policía que al día siguiente que le llegó el expediente se trató el caso en el pleno de los regidores.

SE HABLA QUE LA SÍNDICA de El Carrizo, Sandra Leyva, se está tardando en hacer la gestión para que se rectifique la obra del drenaje pluvial del bulevar Josefa Ortiz de Domínguez en la cabecera de sindicatura. Los vecinos dicen que sí ha favorecido la obra, como con la lluvia torrencial de antier, pero hace falta que en la parte de entrada del drenaje se le rebaje del pavimento porque quedó muy alto. Se requiere que esa parte quede más bajo para que el agua salga más luego y que no se espere a que el nivel suba para que corra hacia el otro lado de la carretera. La tarea no es muy complicada, pero ya se sabrá si la síndica está concentrada en su labor.