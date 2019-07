Ni los ve, ni los oye. La supuesta sensibilidad social que presumen los gobiernos emanados de Morena no se nota en la administración municipal que encabeza en Escuinapa, Emmett Soto Grave, al menos no en lo que se refiere al conflicto con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. Los trabajadores inconformes cumplieron ayer una semana de mantenerse en huelga en demanda del pago de aguinaldos y otras prestaciones, sin embargo, el alcalde no se ha acercado a ellos para buscar un acuerdo. En ese sentido, los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable acusan una indiferencia del alcalde morenista hacia los problemas sociales, pues ni los ve, ni los oye. Con ello, el munícipe estaría provocando que el conflicto se agrave aún más, pues los inconformes no descartan radicalizar sus acciones.

De mal humor. El alcalde de Mazatlán, el también morenista Luis Guillermo Benítez Torres, organizó ayer una verbena popular para celebrar un año del triunfo electoral del líder moral de Morena, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el munícipe no se mostró muy contento en el acto. Por el contrario, estaba muy a disgusto en su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, al grado de responder groseramente algunas preguntas. Por ejemplo, la reportera de EL DEBATE le cuestionó cuánto había costado la fiesta de ayer y cómo lo pagaría el Ayuntamiento. “No sé ni me importa”, respondió el presidente municipal en tono molesto. No es la primera ocasión que Benítez Torres muestra una actitud intolerante ante los cuestionamientos de los reporteros. Ya en otras ocasiones los ha fustigado en eventos públicos y hasta ha intentado dar línea ahí mismo sobre lo que tienen qué publicar en su cobertura diaria.

Talón de Aquiles. En Mazatlán, la prestación de servicios públicos se está convirtiendo en el “talón de Aquiles” de la administración municipal morenista. Apenas empiezan a disminuir las quejas por las fallas en la recolección de basura y ya los ciudadanos son anunciados de otro corte de agua potable que afectará a 27 colonias populares de Mazatlán. La Jumapam realizará una interconexión y suspenderá el abasto por dos días. Este caso se suma a los dos cortes masivos provocados por el rompimiento de tuberías el mes de mayo.

Pinta su raya. Juan Carlos Estrada Vega, aspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, ha pintado su raya contra quienes controlan al panismo sinaloense, que son liderados por su contendiente de campaña Adolfo Rojo Montoya y por el diputado local Jorge Villalobos Seáñez. En su recorrido por todos los municipios, el exalcalde ha dejado claro su mensaje de encabezar un nuevo PAN, sin privilegios y que recupere los espacios y las oportunidades para los militantes de calle, que tienen muchos años defendiendo la ideología panista, pero que han sido marginados. Las campañas durarán cuatro semanas más, y el domingo 28 de julio se elegirá al próximo presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa.

Falta menos. El proceso de comercialización de maíz está a punto de llegar a su fin, y ya únicamente faltan por contratar 250 toneladas, pero que pudieran quedar en los próximos días, cuando el secretario de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, Manuel Tarriba, viaje de nuevo a la Ciudad de México para concretar un esquema con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para la posible contratación de la poca cosecha que está pendiente. Por otra parte, el presidente de Caades, Gustavo Rojo, señaló que hay insuficiencia de transporte de los granos en Sinaloa debido a la poca movilidad del maíz de las bodegas, lo que complica la situación de las trillas, porque ya se presentaron las primeras lluvias, y se pronostican más.