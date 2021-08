Ni masones ni protestantes

Desde que España logró forjar un gran imperio en América, a partir de su descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492, siendo el continente organizado, civilizado y cristianizado en el proceso de formación de un grupo de nuevas naciones que en conjunto son América Latina, cuyos pueblos son producto del mestizaje, maravilloso por su carácter humanitario, amable y de corazón sensible, completamente católico, por la heroica decisión de los monjes y el empeño de las autoridades en la protección de los pueblos indígenas, plenamente incorporados a las nuevas sociedades, que en realidad eran provincias más que colonias. Pero Inglaterra, que para el siglo XVI ya era una auténtica colonia judía, muy disgustada por la difusión de la Iglesia católica en el continente americano, estaba llena de envidia y se decidió a estorbarla y a tratar de quitarle posesiones y robarle los tesoros que las naves españolas llevaban a Europa, por medio de la piratería, de cuyos despojos participaba la propia reina Isabel de Inglaterra y como advenedizos lograron poner gente en Norteamérica, con la mira de tratar de avanzar después hacia el Sur y el Oeste, a costa de España, en lo cual lograron muchos avances sus herederos los gringos, siempre codiciosos de lo nuestro, dirigidos siempre por el judaísmo que se adueñó también de los Estados Unidos, que vinieron a ser después la fuente de la introducción de las sectas masónicas y protestantes, precisamente para combatir el catolicismo, utilizando frecuentemente movimientos revolucionarios y todas las argucias de las propagandas con suma astucia y perseverancia. Se trata pues de instituciones no solo ajenas sino además contrarias a los conceptos y motivaciones originales de nuestra nacionalidad. En México no debe haber masones ni protestantes, aunque los actuales sean de buena fe y sean muy sinceros, porque se han dejado engañar y manipular en contra de nuestro bienestar e identidad.

