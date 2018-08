Ni olvidos ni perdones llevan a la paz

Quienes integrarán el próximo gobierno y el propio presidente electo se enredan con los términos amnistía, olvido, perdón, impunidad y justicia.Antier, en el primero de 17 foros de pacificación que se realizarán, AMLO enfatizó que olvido no pero perdón sí, pese a que la amnistía que ha pregonado viene de amnesia: olvido.¿Perdonar sin justicia?¿Cómo olvidar, si los deudos de más de 110 mil asesinados y 30 mil desaparecidos exigen la captura y castigo de los homicidas?¿Estarán dispuestos a perdonar?“Ni perdón ni olvido”, le replicaron en Ciudad Juárez padres, madres, hijos y hermanos que vienen reclamando justicia, y AMLO les prometió que no habrá impunidad... pero esto excluye olvidos y perdones.Si se amnistiara a los sembradores de drogas, carteristas y otros criminales menores, puede que nadie se opusiera porque no se trata de homicidas.¿Pero qué con los que violaron, asesinaron, descuartizaron o torturaron y desaparecieron a las víctimas de la escalofriante estadística?Son los autores de la matazón en doce años.¿Por qué suponer, creer o soñar que se pacificarán?