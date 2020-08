Ni se dignaron en dar respuestas

Sin saber con exactitud quién la sustituirá en el servicio de recolección de basura, la mayoría de Cabildo aprobó suspender las actividades de PASA tras la revocación de la suspensión que resolvió el Tribunal de Justicia Administrativa.

El alcalde Chapman ni siquiera se dignó en darle respuesta a las preguntas que hizo la síndica procuradora Angelina Valenzuela y algunos regidores en torno a la resolución administrativa ni la ruta que se siguirá para que la ciudadanía no se quede un solo día sin el servicio de recolección de la basura.

Por lo que iba a la sesión era que se votara el punto para legitimar su operación y lo demás no le interesaba. El desaseo y las prisas se vieron de principio a fin con tal de beneficiar a la empresa OP Ecología que no ha cumplido con los requisitos del contrato.

Pero esto se lo pasan por alto porque hay la posibilidad que esta empresa preste el servicio o ponga a disposición de Chapman los camiones para que lo haga el Ayuntamiento.

Al alcalde no le importó si PASA pueda o no impugnar el fallo del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa porque su apuro era instalar a OP Ecología en el negocio de la basura. Muchos no creen que Chapman lo haya hecho solo porque le interesa que se otorgue un buen servicio. Por la forma en que se hizo se habla que hay más de fondo.