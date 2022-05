Ni se inmuta Maribel Vega con los priistas

audima

La reacción no varió entre los priistas como cuando el exgobernador Quirino Ordaz Coppel fue sometido a juicio interno en el Partido Revolucionario Institucional por aceptar ser embajador de México en España. Ahora cuando se consumó su expulsión al rechazar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la impugnación de Ordaz Coppel, unos festinaron la decisión de que ya esté fuera y otros lo lamentaron.

Las razones son diferentes. Los que celebraron la resolución del tribunal señalan que es lo correcto porque no debería haber aceptado estar en el gobierno de Morena y los que lo lamentan se desilusionan porque Ordaz Coppel es un activo importante en el partido y más ahora que representa a México en España. Sin embargo, algunos observadores señalan que quien quite y salga ganando el exgobernador porque queda como agente libre en materia partidista.

Dicen que el secretario general de la Unión del Trabajadores del Volante en la zona norte de Sinaloa, Rigoberto Rodríguez, no quiere saber nada de los choferes de taxi disidentes. Que le hagan como le hagan él va a seguir al frente de la organización y va a lanzar la convocatoria cuando quiera. Eso tras la “caliente” asamblea que se realizó el martes pasado y en la que prácticamente salió huyendo cuando un grupo de taxistas le empezaron a pedir cuentas de permisos que supuestamente se asignaron en forma ilegal. Ya ese plan de retirada, dicen, estaba previamente calculado. Sin embargo, “Rigo” Rodríguez justifica haber dado por terminada la asamblea sin llegar al acuerdo de la convocatoria para el cambio de dirigencia porque no había garantías de seguridad, que no había orden en la asamblea. Para pretextos nadie le gana.

Los diputados locales priistas en Sinaloa, encabezados por Ricardo Madrid, tuvieron una reunión con los priistas de El Fuerte para escuchar sus demandas y tratar de resolverlas desde el Congreso del Estado.

Entre los legisladores estuvo la presidenta del tricolor en la entidad, Cinthia Valenzuela. Dicen que algunos expusieron los problemas que padecen los fortenses, pero a como se ve en el partido no hay quien le mueva. Pero para eso estaban ahí los legisladores para ofrecerse, como Madrid, acompañarlos con el presidente Gildardo Leyva y tan seguro de que los problemas se resuelven. Sin embargo, algunos priistas que estuvieron en la reunión y más de los que no estuvieron aseguran que es explicable la “actitud de escritorio” de los diputados. ¿Y por qué no acordaron una manifestación para jugar el papel de opositor?

La que ni se inmuta en las filas priistas es Maribel Vega Quintero, directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte. Cuando muchos la ubican más en acuerdo con el alcalde Gildardo Leyva y Morena, Vega Quintero estuvo en la reunión priista para refrendar su lealtad partidista. Algunos priistas fortenses que no son de su grupo ni de la exalcaldesa Nubia Ramos aseguran que ni la burla perdona. Es más, se entiende bien con el coordinador de los diputados priistas, Ricardo Madrid, y la líder estatal Cinthia Valenzuela, están cortados con la misma tijera: entregados al morenismo rochista.