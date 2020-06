Ni señales de que Chapman vaya a convocar a Sesión de Cabildo

Palos de ciego. Con el repunte exponencial de casos, para muchos ahomenses está quedando claro que la lucha contra el coronavirus está resultando todo un fracaso. La respuesta del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la conducta ciudadana han sido un coctel explosivo para el repunte de casos. Todo por el exceso de confianza, el protagonismo y exhibicionismo político. Las pifias del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, las está pagando el presidente López Obrador que las repite por seguirle el rollo a su alfiel en la pelea contra el coronavirus. La última exhibida que López-Gatell se dio por el hecho de que negó que haya estimado que en México solo habría entre 6 y 8 mil muertos. Faltó que agregara que tampoco dijo que entre el 6 y 8 de mayo sería el pico de casos de la Covid-19 en el país. Ya se rebasaron los 13 mil muertos y se está en junio y la curva no llega a su pico ni se aplana. Ni hablar de la ineficiencia en el registro de casos. Ya López Obrador y López-Gatell salen con cada cosa, lo que indica que están dando palos de ciego.



Puras ilusiones. En Sinaloa no cantan mal las rancheras, porque decisiones como la reanudación de venta de cerveza han dejado mucho que desear para contener el virus. Incluso, no han tenido el tino en el tratamiento del problema porque han levantado las expectativas que al final de cuenta no se cumplen y lo único que provocan es que la ciudadanía se confíe y salga de sus casas sin ningún control. Por ejemplo, a los restauranteros y otros sectores los ilusionaron de que podrían dar atención interna el 1ro de junio, luego el 7 y ahora el 15 del presente mes, cuando los casos de coronavirus no tenían ni tienen signos de aplanarse. De hecho, el director de Servicios Médicos Municipales, Francisco Espinoza, y el secretario de Desarrollo Económico en Ahome, Omar Cabrera, reconocen que no hay condiciones de abrir comercios, restaurantes y hoteles. Los más alborotados eran los restauranteros que se quedaron vestidos y alborotados para dar el servicio en sus comedores.



Permisos. A una semana de que dijo que ya había dado los permisos a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para la planta de fertilizantes, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no ha llevado eso de las palabras a los hechos. Lo anterior porque dicen que los directivos de GPO no han recibido lo que les interesa, que es la renovación de los permisos de construcción y uso de suelo de la comuna. Ya algunos señalan que Chapman reapareció hace una semana con ese tema para mandar el mensaje de que está ocupado en los asuntos de la comuna, que es lo que le reprochan sus opositores. Lo hizo con desatino porque eso de que dio los permisos a GPO está en veremos. Por lo pronto, esta empresa acaba de terminar la segunda etapa de entrega de apoyo alimenticio a la población de las comunidades cerca a la planta en Topo.



Sin luz verde. Ni señales de que el alcalde Chapman vaya a convocar a sesión de Cabildo con temas de agenda que elegiría porque, según él, la presentada por los regidores no tenían el interés como para hacerlo. Esta es la justificación que les puso tras bambalinas a través del secretario Juan Fierro, pero que les negó por escrito convocar por la Covid-19. O sea, para él, el rendir cuentas y el cumplimiento de la ley no son temas relevantes. Y no lo quiere hacer por el coronavirus, pero bien que se va a Sinaloa municipio con sus funcionarios para repartir apoyos a la gente.



Injusticia. Los trabajadores jubilados de El Fuerte le están exigiendo al tesorero Esteban Moreno que les pague el finiquito. Incluso, uno ya hizo público que ya va para dos años y no le paga. Eso sí, dinero para los viajes de la alcaldesa Nubia Ramos no escaseó.