Ni siquiera contestaron demanda en contra del Ayuntamiento en la pasada administración

Tres demandas suman más de 60 millones de pesos que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Ahome si pierde los litigios de hechos que ocurrieron en la pasada administración del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Dos de ellas por la muerte de detenidos en las celdas de Seguridad Pública, en la que familiares piden 50 millones de pesos. En una tercera demanda, por otro motivo, no se midieron: no la contestaron. Pueden pagar 10 millones de pesos.

LOS CASOS aún no están totalmente perdidos, pero si ya muestran un avance desfavorable por el actuar negligente de los anteriores funcionarios. Esto es decir lo menos porque no falta la suspicacia que en el litigio de los 10 millones de pesos no hayan contestado la demanda con forma intencional para perder el litigio. Por eso, es conveniente que los procedimientos administrativos en contra de los exfuncionarios vayan hasta las últimas consecuencias.