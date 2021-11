Ni un solo regidor condenó a Pável Castro tras reconocer que fue electo en forma ilegal

De pena ajena. De cinismo han calificado el proceder de Pável Castro Félix, quien pidió a Cabildo separarse como titular del Órgano Interno de Control de Ahome bajo el argumento de que al síndico procurador le corresponde proponer al responsable de esa dependencia, lo que violó cuando se autopropuso para un nuevo periodo más, plan trazado por el entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman. En realidad, el circo se le cayó a Castro Félix porque no llegó a la alcaldía a quien Chapman apoyó en las pasadas elecciones. Castro Félix dobló las manos cuando el gobierno de Gerardo Vargas Landeros le dio un entre para que dejara el cargo. Eso sí, la síndica procuradora Cecilia Hernández se adornó con que esa decisión es muestra de civilidad, madurez y el cambio en este nuevo gobierno. ¡A poco!

Cortos. Con este caso se demostró que los regidores están pasmados: unos están más para el lucimiento y otros para solo matar el boleto. Y es que hay quienes observan que ni uno solo condenó la actitud de Pável Castro Félix, quien muy orondo ahora reconoce prácticamente que fue electo ilegalmente para un periodo más por el Cabildo chapmista. Ni siquiera lo hizo la regidora Angelina Valenzuela, exsíndica procuradora, a quien dicen que Castro Félix dañó en forma intencional en sus facultades institucionales. Se quedó corta al solo hacer referencia a la controversia constitucional que hay sobre el caso. Ni ella ni los otros retomaron la exigencia de algunos sectores de que este debe de ser investigado. Y si no que le pregunten a Guillermo Padilla Montiel, activista social.

A viajar. Verónica Medel ya empezó a probar las mieles del poder a menos de 15 días de rendir protesta como directora de Turismo en Ahome. Ya anda en Mérida, Yucatán, como representante del municipio en la delegación de Sinaloa en el Tianguis Turístico.

Al revés. Días después de hacerse cargo de la Oficina de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la que le dieron hasta las llaves de la unidad asignada a la dependencia, Dulcina Parra rindió ayer protesta como directora ante el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Genaro García Castro. Al revés, como en el caso de los nuevos integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública.

Cabildeo. Dicen que una de las aspirantes a la presidencia del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Verónica Montaño, se reunió con un grupo de panistas de Ahome para pedirles su apoyo en este proceso de renovación de la dirigencia estatal. Montaño no se duerme en sus laureles y ya anda moviéndose en terrenos de la regidora María de los Ángeles Heredia Zavala, quien se sumó a su proyecto tras declinar sus aspiraciones por la presidencia del partido porque no reunió las firmas para registrarse. Montaño no la tiene fácil porque va contra la exdiputada local Roxana Rubio, que se habla es la de la línea para sustituir a Juan Carlos Estrada Vega, exalcalde de Choix.

Desespero. La exalcaldesa de El Fuerte Nubia Ramos advirtió ayer que si el alcalde Gildardo Leyva y sus funcionarios vuelven a sacarle “los trapitos al sol” los va a denunciar para que sean separados del cargo. Para ello citó a conferencia de prensa en la que se llamó perseguida política. Ramos sentenció que no va a permitir que le hagan pedazos su carrera política. Hasta sacó que es víctima de violencia política en razón de género. Algunos opinan que esto es una muestra de que está sintiendo la lumbre en los aparejos tras que el alcalde y los regidores acordaron en sesión de Cabildo solicitar auditorías especiales a su administración a la Auditoría Superior del Estado y a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.