Niñez y adolescencia la mejor inversión en políticas públicas

Inicio con el reconocimiento a esta Empresa Editorial Debate, por ser para nuestro colectivo 50+1, un foro permanente de expresión y reflexión.

La población infantil y adolescente en este país, es de 40 millones, en Sinaloa 902,580, en tres segmentos de edades, primera infancia de 0 a 5 años, niñez de 6 a 11 años, y adolescencia de 12 a menos de 18 años, como lo contempla la Ley General y la Ley Estatal de derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, que representa una tercera parte de la población, por lo tanto, no se pueden llamar grupos minoritarios.

El reconocimiento y la garantía de derechos en un repaso histórico inicia en el ámbito internacional, en 1959 en la Asamblea General de Naciones Unidas, que aprueba por primera vez la declaración de los derechos del Niño, notorio en estas décadas, hablar en lenguaje masculino y en los apartados de la ley señalarlos de igual manera, aun sin embargo, fue un buen inicio, ya no consideran a la niñez cosas u objetos, en 1989 el parteaguas, cuando en la Asamblea General de Naciones Unidas, se aprueba la convención sobre los Derechos del Niño, la mas ratificada por 199 países, que reconoce a esta población como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, es considerada como un logro histórico para los derechos humanos.

Avances en el ámbito nacional, 2011, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasa de garantías individuales a sujetos de derechos, y se habla del Interés Superior de la Niñez y Adolescencia, para que se garanticen de manera plena sus derechos, la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo.

Sin embargo en el maco nacional y estatal, es hasta el 2014 con se publica la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes, 2015 en Sinaloa la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el primer gran reto, la oportunidad que tenemos como Estado Mexicano, como sociedad, para proteger integralmente a niñez y adolescencia, y que demanda el mas alto compromiso, cambiar una cultura de adultos, que invisibiliza las necesidades de protección y los 20 derechos, por que cuando falla la institución familia, debe actuarse en protección y para ello se necesita el reconocer, programas, acciones, diagnósticos, presupuestación y evaluación.

Estamos obligados a asegurar que todas las leyes federales, estatales y reglamentos municipales, estén armonizados, con los marcos internacionales, que permitan cumplir en materia de derechos de infancia, datos, diagnósticos desglosados por sexo y grupos de niñez y adolescencia que necesitan protección especial, como temas tan dolorosos que violentan sus derechos, como la mirada a niñez en trabajo infantil, prohibido y de alto riesgo, migración solos o acompañados abandonando su origen, sus costumbres, niñas y adolescentes, abusadas sexualmente, embarazos infantiles y embarazos en adolescentes, violencia familiar, castigo corporal y humillante, la discapacidad, en riesgo y situación de abandono y calle, en orfandad por la violencia familiar y feminicida y si esto no nos preocupa y nos ocupa, tendríamos que remitirnos a nuestra etapa de niñez, y reflexionar que hoy son presente y futuro, diariamente en la agenda pública y privada, tendrían que tener voz y espacio, hoy mas que nunca no debe considerarse que es una política de moda, es y debe ser una política transversal, relevante, necesaria.

Cuando te das la oportunidad de escuchar a niñas , niños y adolescente, que no tienen un sindicato, que no tienen un partido político, que solo tienen derecho a ser feliz a cansarse de estudiar y de jugar, cuando consideremos que el no trabajar, el omitir, el no impulsar desde cualquier espacio donde nos toque incidir, estamos asegurando un retroceso, invisibilizando lo mejor que tiene una nación, un país, un estado, un municipio, una localidad a sus niñas y niños, cuando recuerdes que alguna vez fuiste niño y niña, y sean una prioridad, entonces estaremos contribuyendo a una mejor sociedad, ya lo ha dicho el Fondo de Naciones Unidas, (UNICEF), en un estudio que por cada dólar de inversión en materia de niñez y adolescencia, se retorna 12 dólares, en la economía de nuestros países, ellos y ellas, cuando ejercen el derecho a la participación, o solo les das un espacio de atención, en su naturalidad, espontánea y sin ningún discurso político, de qué manera quieren a sus Papás, a Mamás, a personas y redes de apoyo como, sus Tutores y cuidadores, que les demos amor, comprensión, comunicación y una vida libre de violencia. Y debe ser hoy por que mañana será demasiado tarde.

Por Margarita Urías Burgos.