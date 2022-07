Ningún sueño es pequeño para hacerlo realidad

Caminar por la vida construyendo pilares sin cimientos firmes, tiende en algún momento a desvanecer todo aquello que se cree seguro.

¿Por qué empezar con esta frase si hablo de sueños en el tema de hoy? Iniciaremos por comprender que muchas veces los sueños se quedan siendo solo eso o se desvanecen con la crítica u opinión de los demás, quienes suelen emitir juicios poco sensibles a la ilusión de quien los ha ido construyendo. Pero también, hay quienes dan opiniones acertadas y más apegadas a una realidad, convenciendo con ello a desistir al otro.

Será entonces, que esos sueños o proyectos no fueron bien cimentados desde un inicio. Y cuando hablo de cimentados, me refiero a que fueron creados sin tener claro el proceso que se va a seguir para lograrlos o contar con lo necesario para consolidarlos.

Un ejemplo de ello, es lo que hoy en día podemos ver con las nuevas generaciones que están creciendo bajo ideales de vida efímeras, construyendo “vidas desechables”, es decir, que “si algo no me parece lo dejo y me alejo”, hablando no solo de cosas sino también de personas. Aclaro que no se trata de “aguantar” lo que lastima o quedarse en cierto lugar por comodidad, sino de esforzarse por hacer crecer lo que vale la pena y fortalecerse como persona.

Siendo en este proceso, donde nos encontramos con otra limitante para construir sus propios sueños, siendo la más compleja de todas, quizá la más difícil de entender y de sobrellevar cuando no existe una estabilidad emocional en la persona, convirtiéndose así en su principal rival de sueños. La cual está formada por todo ese cúmulo de emociones negativas que paralizan, llenando su ser de ansiedad, frustración, impotencia, miedo, desmotivación y con ello limitar todo aquel potencial, capacidad creativa y de innovación que pudiera existir. Llegando a creer que todos puede ser mejores antes que ellos mismos, responsabilizando a los demás de sus fracasos y sintiéndose derrotados sin ni siquiera intentarlo. Por ello, es necesario estar fortalecidos principalmente como personas y así todo aquello que se aspira a lograr jamás será pequeño, sobre todo cuando se va construyendo con disciplina, constancia, respeto hacia sí mismo y hacia los demás, inteligencia emocional, amor y entrega.

Y como sociedad, se debe tener la sensibilidad para con el otro, evitando juzgar sin conocer las adversidades por la que se han tenido que pasar, las batallas que han logrado superar, desvelos, situaciones económicas, ausencias, disciplina, trabajo, esfuerzo y muchas otras cosas más, que los han llevado a ver realizados todos aquellos proyectos que en un inicio parecieran inalcanzables, ya que por más pequeños que parezcan esos sueños suelen ser de gran importancia para quienes anhelan lograrlos.

Momentos… Sueña, construye, crea, vive, disfruta y ama cada minuto de tu vida, de ser imposible en ese lugar o no encontrar motivos para hacerlo, significa que es el momento de reconstruirte y encausar tu camino hacia la felicidad.