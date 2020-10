HISTORIA EN EL DEBATE

25 de octubre de 1970

Formarán el Comité de Caminos Vecinales. Como paso previo al inicio de la construcción de la red de caminos vecinales que comunicará a los poblados rurales del Valle del Fuerte, en el curso de la próxima semana se procederá a integrar el Comité de Caminos Vecinales que se encargará de supervisar la obra y la correcta aplicación de los fondos que serán aportados por los agricultores. Con esto se pretende dar una vía para una mejor y más rápida salida a los productos agrícolas, muchos de los cuales son perecederos y no admiten demora en el campo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Guerrilleros reciben asilo político en México. Cuatro guerrilleros nicaragüenses liberados por Costa Rica, recibieron asilo político a cambio de la vida de otros tantos ciudadanos norteamericanos secuestrados en un avión costarricense pirateado a Cuba, pero anunciaron su intención de volver a la América Central y continuar sus actividades subversivas. Los asilados pertenecen al grupo Frente Sandinista de Nicaragua, grupo terrorista clandestino que lucha contra el gobierno del presidente Anastasio Somoza.

Nixon conversó con Gromyko. Washington. El presidente Richard Nixon y el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko, mantuvieron una amplia y prolongada conversación en la Casa Blanca, en la que “sentaron bases sólidas para mejorar las relaciones”. La reunión duró dos horas y media, quizá la más extensa celebrada con algún mandatario o funcionario extranjero.

Gromyko, quien por lo regular tiene aspecto sombrío, sonrió y saludó con la mano a los periodistas cuando acudió a su conferencia con el presidente. No fue tratada la cuestión de Cuba y la supuesta construcción de una base de submarinos nucleares en la isla por parte de Rusia. El consejero en Seguridad Nacional, Henry Kissinger, estuvo presente, tomando notas durante todo el encuentro.

María Teresa García, al Blanco y Negro. Los Mochis será representado en el tradicional Baile Blanco y Negro que hoy se celebra en el Club Campestre de Ciudad Obregón, por la encantadora damita María Teresa García López, quien viaja rumbo a la arrocera población acompañada de sus padres, don Fernando García y su esposa, María Teresa López de García. Nunca antes tan bien representada había estado nuestra ciudad en un evento similar y no sería muy remoto que la corona regresara a nuestras tierras.

25 de octubre de 1995

No al enfrentamiento: Toledo. El exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, pidió a todos los candidatos en el estado no hacer campañas de enfrentamiento y se limiten a ser contendientes “porque las denuncias de amenazas de muerte son de gente que no tiene nada que hacer”. Pronosticó unas elecciones tranquilas y de respeto, pródigas en votos, ya que no habrá abstencionismo “porque tenemos un pueblo responsable que acudirá a votar” y aseguró que el PRI ganará ya que se favorece por la buena gestión en la entidad del gobernador Renato Vega.

Riesgo de fuga en Cámaras de IP. México, D.F. A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en favor de liberar a los empresarios de la obligatoriedad de afiliarse y pagar cuotas a las cámaras de los diversos organismos pertenecientes a la iniciativa privada, se prevé una desbandada de socios. Directivos de Canaco y Concamin calculan que cuando menos 300 mil industriales y comerciantes de todo el país podrían renunciar a las cámaras, con lo cual estas se debilitarán en forma substancial.

Piden reestructurar la ONU. ONU. Brasil, México, Canadá, Suecia y otras naciones miembros de la ONU, se unieron en un movimiento encaminado a afianzar las operaciones de paz, las finanzas y la estructura democrática de la organización. El cincuentenario de la ONU debe ser ocasión de un “nuevo compromiso con la renovación y adaptación del sistema multilateral global”, dice una declaración del denominado Grupo de los 16, cuyas naciones tienen un alto grado de credibilidad en las relaciones internacionales.