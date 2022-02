audima

28 de febrero de 1972

Maleantes dentro de la Municipal. Una burla a la sociedad fueron las promesas de depuración de agentes de la Policía Municipal, formuladas por el inspector Armando Velderráin, al dar cabida dentro de la corporación a auténticos criminales, drogadictos y hasta dementes. Se ha venido integrando a individuos con historiales delictivos, algunos de los cuales han sido cesados por anteriores jefes policiacos que les descubrieron sus ilícitas actividades. Estos antecedentes también son del conocimiento del secretario del ayuntamiento, licenciado Óscar Monzón Molina.

Aflora trinquete en El Carrizo. Las maniobras de funcionarios del departamento de Asuntos Agrarios para prolongar el problema agrario en El Carrizo quedó al descubierto cuando una comisión de pequeños propietarios, encabezados por el señor Marte Vega, concurrieron ante ese departamento para tratar de solucionar los problemas por la posesión de la tierra. Se está especulando con la validez de las permutas, con el propósito de negar autenticidad a los documentos expedidos por el propio departamento.

Nixon promete abandonar Taiwán. Shangai. El presidente Richard Nixon, abrazando un objetivo mutuo de relaciones normalizadas con China, prometió reducir las fuerzas militares norteamericanas en Taiwán, “a medida que se reduzca la tensión en el área” y retirar todos sus efectivos del baluarte del régimen nacionalista chino. La importante concesión, no compensada con un gesto recíproco por líderes de Pekín, está contenida en un comunicado conjunto dado a conocer en la víspera de la partida de Nixon.

El comunicado establece las bases para mayor intercambio chino-norteamericano en comercio, cultura, ciencia, deportes y periodismo, así como continuar contactos diplomáticos "a través de varios canales", incluyendo visitas a Pekín por una importante personalidad estadounidense, de tanto en tanto, para realizar consultas. No hubo indicio alguno en el documento de ningún arreglo para solucionarla guerra de indochina y ninguna de las partes hizo mención de la cuestión.

Festejo para la señora de Zamora. Hoy nos permitimos enviar un saludo tipográfico a la joven dama Ana María Gastélum de Zamora, quien seguramente se encerrará en la zalamera sonrisa de su primogénita, Ana Rafaela, y en el amoroso saludo de su esposo, el ingeniero Mario Zamora Malcampo, la felicitación mejor recibida y más anhelada de su joven vida. La estimada cumpleañera, dueña de gran aprecio por parte de sus amistades y familiares, estará de manteles largos para recibir a quienes acudan a felicitarla.

28 de febrero de 1997

Urgen garantías de seguridad. Hasta el momento no hay avances espectaculares en el ataque a los delincuentes y el secretario de Protección Ciudadana, Édgar Acata, rechazó dar a conocer los planes de trabajo de las corporaciones policiacas porque “sería como alertar a los malhechores”. Las actuales autoridades policiacas no tienen mucho de qué presumir, porque fuera de ir conociendo el ambiente y la geografía sinaloense y tener enfrentamientos con autoridades municipales, como sucedió con el alcalde de El Fuerte, Alfredo Padilla, no se ha frenado la violencia.

Cesan a 300 policías en Jalisco. Guadalajara. El gobernador Alberto Cárdenas ordenó el cese de más de 300 elementos de la Dirección de Seguridad Pública, que pertenecían al equipo de Horacio Montenegro, exdirector de dicha corporación, y quien se encuentra preso por su presunta relación con Amado Carrillo. Cárdenas dijo que se revisarán todas las corporaciones policiacas para dar de baja a quienes hayan tenido algún contacto con Montenegro y con el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

Se oponen a certificar a México. Washington. El presidente Clinton podría enfrentar una revuelta en el congreso si certifica que México participa decididamente junto a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Legisladores del partido Demócrata, actualmente en el gobierno, dijeron que tratarán de “descertificar” a México a través de un proyecto legislativo si Clinton se rehúsa a hacerlo. Entre los legisladores opositores a la certificación figuran tanto republicanos como demócratas.