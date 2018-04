No aflojan los errores arbitrales en la Liga MX

Pasa el tiempo, y sigue sin notarse esa sustancial mejoría que anunció a su llegada como jerarca de los silbantes profesionales Arturo Brizio Cárter.Las injusticias que cometen los nazarenos siguen perjudicando directamente a los clubes, y mientras la Comisión de Arbitraje no tome medidas drásticas contra sus propios agremiados y no llegue la tecnología del VAR, se seguirán dando.Nomás en la jornada anterior de la Liga MX del futbol mexicano se dieron dos acciones en las que los silbantes cometieron sendos errores.En el duelo Pumas-Necaxa, Jorge Antonio Pérez Durán expulsó con roja directa a Luis Quintana de los felinos a los 48 minutos por una supuesta falta a la entrada del área grande, pero en la repetición se vio claramente que cuando mucho era para un cartón amarillo. Los Pumas apelaron la sanción, y ya le quitaron el castigo a su defensor.Mientras que en el choque Veracruz-Tijuana, el árbitro Jorge Isaac Rojas, en la agonía del partido, primero le marcó un tiro penal a favor de los Xolos por supuesta falta del portero Melitón Hernández de los Tiburones, pero luego al consular con su juez de línea revirtió la acción y ordenó saque de meta.Obviamente, los fronterizos se lanzaron con todo sobre el nazareno, pero este ya no movió su decisión, algo que para nuestro gusto fue lo justo, ya que se puede apreciar que el cancerbero escualo primero le pegó a la pelota y en la inercia de la jugada chocó contra el tijuanense.Cuauhtémoc Cota, que milita con el equipo UAS-Seminuevos Delgado en la Liga Municipal Grand Máster, es otro de los jugadores que se agrega a la lista de lesionados en la presente temporada.El propio Temo Cota nos comentó que sufrió la lesión una semana antes de las vacaciones de Semana Santa, pero aclaró que en el reporte arbitral hubo una equivocación, ya que presentó una distensión de ligamentos en la rodilla y se asentó en la cédula que se había lastimado de un tobillo.De acuerdo con el tratamiento, Cota deberá tener una rehabilitación de dos meses para luego regresar a las canchas para seguir pegándole con mucho entusiasmo a la pelota.son las que le mandamos con mucho respeto a Roberto Herrera Cárdenas por el lamentable fallecimiento el día de ayer de su mamá, doña Loreto Cárdenas de Herrera, de 86 años de edad.Con el Willy Herrera tenemos una amistad de muchos años que nació en una cancha de juego y que sigue vigente hasta la fecha. Mi Willy, universitario de corazón, le reiteramos nuestro más sentido pésame y lo extendemos a toda su familia, deseándole pronta resignación a tan duro golpe y que doña Loreto encuentre el descanso eterno.