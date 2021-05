No alcanzaron las dosis en Los Mochis

Miles de mochitenses de 50 a 59 años se quedaron sin vacunar contra el Covid-19 porque las dosis se acabaron.

La suspensión de la aplicación de las dosis provocó frustración y molestia pese a que el personal de la Secretaría de Bienestar los anotó para darles preferencia cuando lleguen más vacunas a Ahome.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Muchos de los que acudieron ayer a los centros de vacunación no podían admitir que se quedaron sin vacunar cuando estaban programados.

Lo que pasó es que las dosis no alcanzaron porque se aplicaron muchas a personas que no estaban contempladas porque no se habían registrado.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 25 de mayo sobre Covid-19

Por ejemplo, a personas con discapacidades diferentes o vulnerables, a las que en un principio de la vacunación de estas edades se les devolvía. Sin embargo, hubo una reconsideración y se les empezó a aplicar.

Muchos de los que estaban programados para que se les aplicara ayer la vacuna no alcanzaron porque otros se les adelantaron. Es decir, unos que no les tocaba porque no llegaba la letra de su apellido se “colaron”.

Se espera que pronto lleguen más vacunas con una mejor organización para evitar la inconformidad de muchos.