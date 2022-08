No alcanzaron las oficinas en Mocorito

Donde es necesario que se pongan las pilas pronto es en el Ayuntamiento de Mocorito, porque en uno de los departamentos que más trabajo recibe cada día operan sobre una mesa de plástico un par de sillas de este mismo material. Sin duda, el clima actual no es muy favorable para que alguien trabaje en esas circunstancias. Se trata de Atención Ciudadana, área que encabeza Florina Castañeda, a quien se le ve atendiendo a los mocoritenses apenas en el pasillo de la Presidencia. Al parecer en el Ayuntamiento no alcanzaron las oficinas para tantos funcionarios, que este departamento quedó “volando”, y desde que inició la administración no ha surgido oportunidad de brindarle a la funcionaria un mejor espacio de trabajo.

A la junta de agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, que dirige Enrique Román Cruz, cuando no le llueve le llovizna, de por sí tienen un presupuesto reducido y abundantes deudas qué cubrir, no les faltan problemas qué resolver. Desde que empezó la temporada de lluvias las fugas en los drenajes han aumentado de manera drástica, un problema bastante complicado, tanto, que casi es necesario que el sistema de drenaje y alcantarillado se instale completamente nuevo. Solo falta que Enrique Román Cruz siga entusiasta y no se haga de la vista gorda como en administraciones pasadas, y realmente logre avanzar un poco, por el bienestar de la sociedad, que es la que está pagando los platos rotos.

Donde tienen una falla preocupante es en el departamento de Ecología, que encabeza Rosalinda Cruz Huitrón, porque el basurón está arrojando fluidos contaminantes a la presa Eustaquio Buelna, de donde la sociedad abastece sus necesidades. Un grave problema que hasta el momento no se ve que se trate de solucionar, y se ha mencionado poco sobre ello o el tema del relleno sanitario, a pesar que los ambientalistas advierten del riesgo que esto conlleva.

A ver si ahora ya con el nuevo pozo que se inaugurará en la comunidade La Misión, Mocorito los problemas de falta de abastecimiento de agua empiezan a disminuir, por el bien de la población, pues desde tiempo atrás las fallas en el servicio por la falta de lluvias han sido recurrentes en el municipio, afectando sobre todo a cientos de ciudadanos que habitan en la zona serrana de Mocorito. Un 90 % es lo que ya lleva de avance este pozo que, según la información proporcionada por el director de Obras Públicas de Mocorito, Fernando Nájar López, aportará hasta un 20 por ciento a la red múltiple de la demanda que requiere la cabecera municipal, por lo que deberá eficientar el servicio de agua potable.

Donde no hallan para dónde hacerse es en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por un lado quieren darle mantenimiento a las patrullas abandonadas del corralón pero no hay recursos para eso, mientras que enfrentan grandes complicaciones por no tener unidades suficientes para Seguridad Pública, y también al parecer se les hace complicado vender la chatarra para mejorar lo que ya se tiene. Sin duda, es necesario que se pongan de acuerdo, porque se trata de la seguridad del municipio.