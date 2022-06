No apresures lo que solo el tiempo hace crecer

Durante el caminar por la vida, sobretodo en los primeros añosparecieraque avanzara a paso lento, sintiéndose casi imposible el poder conquistar el mundo que en sueños aparece.

Como niños el mundo de adultos se percibe lleno de temores e incertidumbrespor saberse un día desvalidos de los padres y casi imposible de alcanzar, sin embargo, eso no borra ese proceder a explorar.

Durante la adolescencia esa lupa con la que se mira el futuro o a los adultos, se maximiza, encontrando hasta los másmínimos defectos y comparándose con una vida aún no experimentada, pero que bajo su juicio será mejor que la de todos quienes les rodean, llevándolos a querer comerse al mundo en unospocos años, experimentando situaciones sin medir riesgos o conociendo personas en quienes llegan a confiar más que en su familia, sin darse cuenta que a veces no son perfectos como creen.

Los jóvenes al comenzar a sentirse independientes, empiezan a planear sus proyectos de vida tomando la iniciativa sobre lo que quieren hacer o lograr, quizá no todos experimentan este proceso durante la juventud prefiriendo dotarse de mayores herramientas al lado de su familia. Pero quienes si lo logran, buscan emprender su camino por si solos, enfrentándose a adversidades, frustraciones o limitantes que van haciendo más difícil su camino de aventuras en la vida, no con ello quiero decir que no se debe lograr esa independencia o crecimiento personal, sin embargo considero que se debe hace de manera paulatina, enfrenado cada etapa y sobrellevarla con la convicción de poder resolver todas las altas y bajas que enfrenta cada etapa sin transgredirse a sí mismo ni a sus ideales, pero todo a su tiempo, es decir, valorando y disfrutando de su vida, rodeándose de personas integras para sí mismas, que respeten su esencia y la de los demás, conociéndose a sí mismo para tener la fortaleza de decir que no cuando sea necesario, tener claros sus proyectos de vida tanto personales como profesionales, para trazar un camino de inicio que quizá tenga momentos o situaciones que los haga transformarse pero nunca dejar de avanzar y crecer.

Por ello, cuando me refiero a que no se debe apresurar lo que solo el tiempo hace crecer, me refiero no solo a lo señalado anteriormente, sino también a los sueños, relaciones, proyectos, naturaleza, en sí, la vida misma. No se trata de quedarte sentado esperando a que sucedan las cosas, pero si tranquilo y preparándose mientras llegan esos momentos o historias de vida. Aprendiendo a valorar cada minuto que pasa de existencia, con todo lo que ello implique, ya sean momentos o personas, pero siempre obteniendo lo mejor de cada uno de ellos, apropiándose de lo que permita un crecimiento y adherirlo a sí mismo como regalo de existencia.

Consideren como parte esencial de su día a día, la posibilidad de ser feliz por el solo hecho de vivir y permítanse sonreír con todo aquel que cruce por su camino,compartiendo y multiplicando sin palabras, la grandeza que habita en cada uno de su ser.