No bajar la guardia con quema de soca

En una acción irresponsable, los productores siguen quemando la soca de maíz y trigo en el Valle del Fuerte y El Carrizo, causando malestar entre la población rural.

Si bien es cierto que el problema no es tan grave como en el ciclo agrícola pasado, esta práctica no se ha desterrado entre los productores que no entienden razones de que el quemar la soca le es más perjudicial porque daña la tierra que podría producir menos que con dejar la soca que le servirá de abono.

Es posible que la quema de socas haya disminuido por el momento a raíz de la embestida en su contra en el ciclo pasado, pero el gobierno municipal y los organismos del campo no tienen porque bajar la guardia.

Las autoridades municipales anunciaron un operativo antiquema de socas, lo que es bueno si es que no se cada solo en el discurso y realmente se actúa en contra de los que no cuidan la tierra ni el medio ambiente.

Se puede decir que el problema esta controlado en esta temporada, lo que se tiene que reforzar con seguir platicando con los productores donde se tenga detectada la quema de socas.