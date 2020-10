No convence el segundo informe de gobierno de Billy Chapman

Todo lo contrario. Con un escenario con fondo de color negro, que algunos dicen que fue el toque fúnebre, entre otras cosas, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, siguió con su perorata de su segundo informe de gobierno. Es pura palabrería, cuentan, lo que expuso en los jardines de la Casa de la Cultura Conrado Espinosa, donde ofreció un desayuno a un grupo de invitados a modo. No son pocos los que señalan que la mayor parte de lo que aseguró es todo lo contrario. Por ejemplo, dice que Ahome hoy es un municipio modelo y ejemplo a nivel nacional por algunos de sus éxitos y logros. Más bien se habla que es ejemplo a nivel nacional e internacional, pero de los escándalos que ha protagonizado. Chapman felicitó a los funcionarios y trabajadores por el gran equipo que hacen en favor de toda la población, cuando se sabe que se llevan de la “greña” y que están más obsesionados más en obtener ganancias que en servir al pueblo. Hay casos ya ventilados, pero el más reciente es el desfalco de 91 millones de pesos en la Japama. Para rematar, no se midió al asegurar que le está dando prioridad a la inversión de recursos para garantizar el mejoramiento de los servicios. Hay gastos realizados que desmoronan esta afirmación.



La dosis. El alcalde Chapman quedó “tocado” por la acusación que le hizo el presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia, de que es responsable del desfalco de 91 millones de pesos en la Japama porque, lo que es su especialidad, Chapman ya se está lavando las manos del “robadero” en la paramunicipal que salió a relucir en la auditoría que hizo el exdirector de Ingresos Sergio Leyva. Ayer, no le quedó de otra más que reconocer “la dosis de responsabilidad” en esos hechos. Pero en el fondo evade una responsabilidad mayor. Y es que sentencia que eso no quiere decir que él haya robado como, menciona, “lo insinúa ese individuo o ese sujeto del sector empresarial”. Así se las gasta. Resentido, se refiere al presidente de Coparmex, Jorge López Valencia, en forma despectiva.



Maniobras. Por cierto, a algunos no les está cuadrando el tratamiento que el alcalde Chapman le está dando al caso de Japama. Ya detectaron contradicciones. Entre otras está el hecho de que se le haya dado 10 días al gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake Serrano, y su equipo para que respondan a las observaciones del desfalco de 91 millones de pesos. No le encuentran sentido a eso cuando él mismo asegura que el Órgano Interno de Control está ya llevando a cabo procedimientos por el mal manejo de las finanzas. Si la investigación ya está en curso de manera formal, qué caso tiene darles 10 días para que subsanen las observaciones. Por eso, el caso huele más a show mediático.



Inspección. El que se descolgó al Valle del Carrizo es el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave. Dicen que anduvo inspeccionando algunas escuelas para sacar las necesidades de infraestructura con el fin de resolverlas para estar en mejores condiciones para enfrentar el coronavirus. Como en otras zonas, quieren tener listas las escuelas para cuando se tome la decisión del regreso de los estudiantes. Se habla que fue recibido por algunos líderes de esa región ahomense.



El primero. Como estaba cantado, Víctor García se registró ayer en el proceso de elección del nuevo presidente de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo. Junto con los integrantes de su planilla, García entregó la documentación en la oficina de la Jefatura de Desarrollo Rural 001 de Hugo Gómez Arroyo. El suspenso de si se registra o no Luis Alonso Ruiz durará hasta el viernes.