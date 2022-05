audima

No critique en exceso.

No compare a su hijo con sus amiguitos. Cada niño, cada persona, es un ser único en el teatro de la vida.

La comparación solo es educacional cuando es estimulante y no despreciativa.

Dé a sus hijos la oportunidad de tener sus propias experiencias. Aun si esto incluye ciertos, riesgos, fracasos, actitudes tontas y sufrimiento. De otra forma, no encontrarán su propio camino.

