No dejan ni a sol ni a sombra a Mario Zamora

A la barbeada. Quienes antes ni lo pelaban, ahora no dejan ni a sol ni a sombra al precandidato priista a la gubernatura Mario Zamora Gastélum para lograr su visto bueno para las candidaturas en Ahome. Es hasta grotesco cómo unos y unas se le pegaron como resistol en sus primeras reuniones en el municipio tras que fuera ungido virtual candidato a la gubernatura. Se hicieron notar en la reunión priista, pero no conforme con ello se colaron a la reunión de los ganaderos y hasta lo acompañaron al encuentro con los panistas. Siguen el guion viejo de la “barbeada” para que abogue por ellos para la decisión final, sobre todo la de la alcaldía, que ya está en el horno. Zamora Gastélum anda tan lurio que a todos les sigue el rollo, pero la duda que hay es que si va a meter mano o no en las designaciones.



Petate del muerto. Siguiendo el patrón de la designación del virtual candidato a la gubernatura, solo uno se registrará el viernes para la alcaldía de Ahome. Por eso, dicen en las filas priistas que si el “bueno” sale del gabinete de Quirino Ordaz Coppel nadie más va a renunciar a sus puestos. Por eso, lo dicho por Marco Antonio Osuna Moreno, subsecretario de Planeación y Vinculación de la Sedeso, de que el viernes se registra, es para apantallar con “el petate del muerto”. Bernardino Antelo Esper, director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, y Álvaro Ruelas Echave, director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, no van a dar un paso adelante si no les ponen luz verde para ello. Aunque “El Berna” dijo que se prepara para registrarse.



Peleadas. La puja por las candidaturas en el PAN está fuerte. Dicen que hay aspirantes hasta para tirar para arriba. Incluso, a Jorge López Valencia se le suma, a decir del líder panista en Ahome, Ariel Aguilar, Juan Pablo Castañón, para la diputación federal. Y para las diputaciones locales, de los distritos 02 y 05, hay una lista larga en la que incluso aparece Juan Pablo Yamuni.

Leer más: Mario Zamora se reúne con los ganaderos en Ahome

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De frente. Melchor Angulo Castro fue ratificado ayer como director general del Conalep en Sinaloa. Dicen que esto era obvio por los resultados que mantiene a la institución y a Sinaloa como referente nacional. La decisión fue socializada en el portal de la institución y en las redes sociales, con lo que algunos quedaron mal porque habían difundido que lo habían corrido porque ya Esteban Moctezuma no estaba en la Secretaría de Educación Pública.

Ocupados. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, parece que tiró la toalla junto con algunos de sus funcionarios. Con eso de que quiere la candidatura a diputado federal por Morena, partido del que renegaba tras haber ganado la elección, no hay quién atienda el “changarro”. Por eso ayer se manifestaron los de Antorcha Campesina, a quien dejaron plantados. Y eso que son diferentes, pero de los dientes para afuera.

Leer más: El PRI no se entrega, afirma Kechu Ramírez, al llamar a la unidad de priistas al liderazgo de Mario Zamora



Sesión. Los consejeros universitarios de la Universidad Autónoma Indígena de México sesionarán hoy. La rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña presidirá la reunión virtual en la que se conformará el comité para el registro de candidatos a la rectoría y además la propuesta del criterio de desempate en las votaciones. Apenas se está en esto y ya algunos andan en campaña haciendo el ridículo.