Muy buenos días, buen inicio de semana.

No dejes que te minen tu autoestima. Otro disfraz muy común, es preocuparte en exceso de lo que piensen los demás. Mientras te preocupes lo que los demás piensen de ti, les perteneces. Estarás viviendo su vida, no la tuya. No es necesario que busques la aprobación de terceros para cada cosa que deseas hacer, ni que expliques las razones que te mueven a hacerlas. La gente que te entiende, no lo necesita y quien no lo haga, no te apoyará. Si te gusta lo que haces, no pidas opiniones. Buenos días.