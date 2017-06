No entiendo nada

La PGR ha anunciado que requerirá a los periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos que fueron objeto de espionaje, que le entreguen los teléfonos celulares infectados con el malware Pegasus. La PGR es una de las tres dependencias del gobierno federal que compró ese software maligno y, por tanto, es una de las tres sospechosas de haber espiado.El más reciente arranque del gobernador sin partido Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” fue expulsar de una conferencia de prensa al reportero del periódico “El Norte”, perteneciente al Grupo Reforma, al que en la opinión pública y los pasillos del poder se identifica como impulsor y promotor estratégico de la campaña política del “Bronco” hace dos años. No conforme, se lanzó contra el dueño de ese consorcio mediático, lo acusó de robarse una calle, sugirió que su dinero es mal habido y amenazó con fiscalizarlo. Con ello rebasó a Trump y a López Obrador en sus estridencias contra la prensa que los cuestiona.¿Será que en el PAN alguien haya tenido un brochazo de autocrítica para preguntarse cómo diantres es posible que no hayan podido ganar en un estado en el que una pareja de hermanos se turnó en el poder, desde ahí desfalcaron al grado de dejar en quiebra las finanzas públicas, se volvieron símbolos de corrupción, íconos de autoritarismo y hasta los manchó el narcotráfico? Y con todas esas ventajas, no pudieron. Pero sí lo lograron en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál el pretexto?¿Quién es Movimiento Ciudadano? ¿Es Dante Delgado? ¿Es Enrique Alfaro? ¿Queda algo de Marcelo Ebrard? ¿Pesa lo que dice? Porque lo quieren en el PRD los de Mancera, lo quieren en el PAN los de Moreno Valle, ¿ya lo descartó Andrés Manuel?“El Bronco” está de pleito con los medios, con cualquiera que lo critique, se contradice como hábito, le renuncian sus funcionarios, sigue rodeado de impresentables, están en crisis la seguridad pública, las cárceles, no ha cumplido las promesas populistas más atractivas de su campaña… pero hay quien todavía lo anda busque y busque para la carrera presidencial.La PGR anunció que emprenderá una investigación de primer nivel sobre el escándalo de espionaje, que contará con la colaboración del FBI. Rápidamente la embajada de Estados Unidos contactó informalmente a colegas de medios de comunicación para aclarar, sin confrontar con el gobierno mexicano, que ni ellos ni el FBI han sido contactados.Me falta castellano para seguir tundiendo a Javier Duarte. Sus escándalos de corrupción los vengo denunciando desde hace años, desde que él estaba en el ejercicio pleno del poder como gobernador del PRI. Su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes, ya lleva más de medio año en el poder y la cosa sigue luciendo descompuesta.¿Por qué llamó tanto la atención entre los invitados a la boda del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, que no haya asistido el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong?