No es casual. Algo se está cocinando al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No es casual las reuniones informativas que los sindicatos (Suntuas académico y administrativo) están realizando en todas las plazas. Llama la atención la actividad del rector Juan Eulogio Guerra Liera y todos sus colaboradores al intensificar las labores de información de lo que está viviendo en estos momentos la UAS. Todos, absolutamente todos, y en todos los escenarios el tema es que se busca atentar contra la autonomía universitaria y se intenta socavar los ingresos económicos con el daño correspondiente a la academia. Se destaca que el Gobierno Federal intenta atentar contra los beneficios alcanzados después de muchos años de lucha a favor de los trabajadores y de los que ya se fueron jubilados. El ambiente al interior de la UAS poco a poco se está calentando. Y no es descabellado pensar que más pronto de lo que muchos creen, la UAS vuelva a tomar las calles. Proponer luchar por la defensa de la autonomía universitaria, es un factor que garantiza la suma de todos los grupos universitarios.

Buenos logros. Ante los diputados del Congreso del Estado, el secretario de Economía, Javier Lizárraga, destacó los avances de Sinaloa con datos duros. Aseguró que de acuerdo con cifras del Inegi, Sinaloa logró un crecimiento del 2.1 por ciento. Con esto, Sinaloa se colocó en el quinto lugar nacional con mayor crecimiento económico. A nivel nacional, se registró un decrecimiento del 0.3 por ciento. Lizárraga es un profesionista meticuloso, cuidadoso en el manejo de los números, que bien lo saben, deben ser precisos para reflejar la realidad económica que vive Sinaloa. Compareció ante los integrantes del Congreso del Estado como parte de la glosa del tercer informe que rindió el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Una mala copia. Hay que agradecerle al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, permitirnos a muchos que nuestra capacidad de asombro no tenga límites. Ahora señala que sus funcionarios (y él seguramente) son “24 X 7”. Sin día de descanso y disponibles las 24 horas del día. Andaría bien o habría aceptado alguna invitación para entrarle a la Buchanas. El caso es que ayer mismo aseguró que no perjudica a Mazatlán que se acaben los “fines de semana largos”. Aprovechó para echar en cara que su Gobierno no recibe ni un peso del impuesto por hospedaje. Y que su gobierno tiene sus propias estrategias de promoción turística. Reiteró que no afectará para nada que no lleguen más turistas aprovechando los “puentes”. No, pues ¡guau! Eso querían. Eso ahí lo tienen. ¡Y aguas!, ya amenazó que si se lo pide López Obrador, será el próximo gobernador. ¡Pácatelas!

Protesta universitaria. Alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente bloquearon la avenida Del Mar, justo frente las instalaciones de esa institución. La demanda fue para las autoridades municipales, a quienes exigieron más seguridad en los alrededores de ese plantel. Y es que por lo menos tres alumnas reportaron ataques físicos de sujetos, y por lo menos uno de ellos intentó violar a su víctima. Cansados de los constantes asaltos a las afueras de la Universidad y alertados por estos ataques físicos contra alumnas, la manifestación logró atraer la atención de las autoridades y hoy podría haber respuesta.