No es chiste: los memes como instrumentos de poder blando

En esta era digital, muchas prácticas sociales se han quedado en el pasado. Las cartas, las llamadas al teléfono fijo, los croquis en las invitaciones para saber cómo llegar a las fiestas infantiles; hasta los chistes. La verdad, ya nadie cuenta chistes. Pepito, fulanito de tal, tercer acto, ¿cómo se llamó la obra?, toctoc, todos son elementos que han quedado en el pasado. Ya nadie cuenta chistes, porque han sido reemplazados por los memes. Y esos no se cuentan: son imágenes que se modifican con fines humorísticos y se comparten en las redes sociales. Es casi un hecho que cualquier comentario, video o foto potencialmente graciosa publicada en las redes, se convertirá en un meme.

En un principio, los memes surgieron para describir ideas o situaciones chistosas en imágenes o textos para que después se propagaran por el internet. La razón por la cual se comparten tanto los memes, es porque cuando los vemos, estos nos generan una respuesta emocional. Es decir, los compartimos porque nos dan risa, porque nos mueven. Este elemento ha sido explotado comúnmente con fines comerciales, para que la gracia causada por un meme genere una respuesta emocional que anime al individuo a conocer, pensar o desear un determinado producto o servicio. Sin embargo, actualmente los memes se utilizan para difundir rápidamente ideas que van más allá de causar gracia o promocionar un producto.

Hoy, los memes se utilizan como herramientas para propagar mensajes políticos y sociales que desean influir en ciertas conductas, de tal manera que pueden catalogarse como un instrumento de poder blando. El poder blando se refiere a la capacidad de un actor político para incidir o persuadir en las acciones o intereses de otros actores utilizando medios culturales o ideológicos.

Esto a diferencia del poder duro que utiliza tácticas coercitivas como la fuerza militar. El poder blando es utilizado por Estadospero también puede ser empleado por instituciones, personajes públicos, agencias, colectivos, ONGs, etcétera.

En este contexto, los actores utilizan los memes como instrumentos para lograr sus objetivos por medio de la influencia a la cultura y al imaginario colectivo. Esto es, puede ser que a través de los memes busquen mejorar su imagen, influir en ciertos comportamientos electorales o introducir mensajes específicos o corrientes ideológicas a los flujos virales en las redes. Los memes ya son parte de la cultura; por lo menos, vemos uno al día, y a medida que un meme se vuelve más común, el público se va familiarizando más con el ambiente o sentimiento transmitido por la imagen. De esta manera, estos actores los utilizan para convencerte o al menos hacerte pensar sobre algún mensaje determinado que pueda influir en tu conducta como votante, consumidor o ciudadano.

Por ejemplo, hay un meme sobre Agustín Carstens, ex gobernador del Banco de México que pone una imagen con la siguiente descripción: “descuidó su peso para cuidar el nuestro”. Aunque Carstens no haya hecho el meme, la gracia que pueda causar cambia de cierta forma la percepción del usuario acerca del ex gobernador de Banxico.

Actualmente, sí hay personas que contratan a equipos para la creación de memes que propaguen un mensaje, beneficien su imagen o, en cambio, para que deterioren la de alguien más. Aquí pongo como ejemplo a Ricardo Anaya. Independientemente de las acciones del excandidato, Anaya es sujeto constante de memes y risa en las redes sociales. Como consecuencia, sí, Anaya ha ganado mucha cobertura por toda la publicidad, pero también ha perdido mucha seriedad y credibilidad como actor político en el imaginario público.

De igual manera, los memes pueden ser utilizados para cambiar la percepción pública acerca de acontecimientos históricos. Por ejemplo, la Conquista de México. He aquí un par de memes: por un lado, uno presenta una imagen de Hernán Cortés que se lee: “Hernán Cortés viendo cómo todavía no te conquisto”, como posible queja de la Conquista de México. Por otro lado, otros memes se burlan del perdón que pide constantemente el presidente López Obrador: “Hernán Cortés, primer integrante de la mafia del poder”, “los españoles deberían disculparse por sus doblajes, no por la Conquista”, “De una vez reclámenle a la Corona de Holanda que no fue penal”, etcétera. Estos memes, además de causar gracia, buscan propagar una postura determinada acerca de este evento histórico.

Los memes, aunque en su concepción fueron creados para que la gente pueda reírse un rato de peripecias propias o ajenas, se han convertido en un importante elemento para la consecución de objetivos políticos y sociales: son hoy, un útil instrumento de poder blando. Los memes ya forman parte en la formación de la opinión pública; es mucho más fácil y rápido atraer la atención de alguien con un meme que con un informe con datos. De esta manera, tal vez deberíamos recordar que no todas las imágenes divertidas que vemos en las redes están ahí por casualidad. No es chiste; los memes ya son cosa seria.